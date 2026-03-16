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Umsteigestationen MOSCOW - BALEZINO

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
VLADIMIR
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Transferzeit
von 1h 8min
Gesamtreisezeit
von 14h 33min		 Wählen
Umladestation
ST PETERSBURG
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Transferzeit
von 1h 5min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 16min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
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Transferzeit
von 1h 38min
Gesamtreisezeit
von 13h 20min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
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Transferzeit
von 1h 44min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 12min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
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Transferzeit
von 1h 24min
Gesamtreisezeit
von 14h 6min		 Wählen
Umladestation
KIROV
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Transferzeit
von 1h 52min
Gesamtreisezeit
von 15h 12min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
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Transferzeit
von 1h 12min
Gesamtreisezeit
von 15h 41min		 Wählen
Umladestation
PERM
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Transferzeit
von 2h 32min
Gesamtreisezeit
von 23h 9min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
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Transferzeit
von 1h 57min
Gesamtreisezeit
von 15h 35min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
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Transferzeit
von 3h 54min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h		 Wählen
Umladestation
YAROSLAVL
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Transferzeit
von 1h 20min
Gesamtreisezeit
von 18h 19min		 Wählen
Umladestation
TVER
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Transferzeit
von 1h 59min
Gesamtreisezeit
von 19h 43min		 Wählen
Umladestation
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
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Transferzeit
von 1h 22min
Gesamtreisezeit
von 22h 24min		 Wählen
Umladestation
OMSK
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Transferzeit
von 2h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 16min		 Wählen
Umladestation
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
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Transferzeit
von 1h 36min
Gesamtreisezeit
von 18h 55min		 Wählen
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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