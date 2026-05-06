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Umsteigestationen DIMITROVGRAD - ULYANOVSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
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Transferzeit
von 1h 37min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 19min		 Wählen
Umladestation
RYAZAN
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Transferzeit
von 8h 18min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 58min		 Wählen
Umladestation
SHILOVO
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Transferzeit
von 11h 16min
Gesamtreisezeit
von 22h 11min		 Wählen
Umladestation
RUZAEVKA
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Transferzeit
von 1h 3min
Gesamtreisezeit
von 13h 5min		 Wählen
Umladestation
INZA
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Transferzeit
von 1h 28min
Gesamtreisezeit
von 8h 43min		 Wählen
Umladestation
VESHKAYMA
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Transferzeit
von 3h 57min
Gesamtreisezeit
von 6h 20min		 Wählen
Umladestation
SASOVO
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Transferzeit
von 13h 20min
Gesamtreisezeit
von 20h 16min		 Wählen
Umladestation
UFA
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Transferzeit
von 3h 8min
Gesamtreisezeit
von 22h 38min		 Wählen
Umladestation
DEMA
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Transferzeit
von 3h 43min
Gesamtreisezeit
von 22h 5min		 Wählen
Umladestation
CHISHMIE
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Transferzeit
von 5h 50min
Gesamtreisezeit
von 20h 27min		 Wählen
Umladestation
CHELNA
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Transferzeit
von 2h 47min
Gesamtreisezeit
von 6h 34min		 Wählen
Umladestation
NURLAT
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Transferzeit
von 3h 45min
Gesamtreisezeit
von 5h 36min		 Wählen
Umladestation
KANDRIE
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Transferzeit
von 10h 6min
Gesamtreisezeit
von 16h 16min		 Wählen
Umladestation
SHENTALA
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Transferzeit
von 1h 53min
Gesamtreisezeit
von 7h 28min		 Wählen
Umladestation
BUZDYAK
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Transferzeit
von 8h 10min
Gesamtreisezeit
von 18h 10min		 Wählen
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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