|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 31min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 1h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 2h 13min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 3h 37min
|
Gesamtreisezeitvon 3h 3min
|Wählen
|
Umladestation
YASHKINOWählen
|
Transferzeitvon 8h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 2h 11min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 4h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 12min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 2h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 39min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 5h 45min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 43min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 4h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 4min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 10h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 25min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMENWählen
|
Transferzeitvon 5h 44min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 13h 30min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 7h 45min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 6h 12min
|Wählen
|
Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 8h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 22h 18min
|Wählen
|
Umladestation
KARGATWählen
|
Transferzeitvon 1h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 28min
|Wählen
|
Umladestation
KISELEVSKWählen
|
Transferzeitvon 7h 50min
|
Gesamtreisezeitvon 15h 19min
|Wählen