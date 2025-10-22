|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
YURGA
|
Transferzeit von 2h 3min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 17min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGA
|
Transferzeit von 2h 42min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 3h 46min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSK
|
Transferzeit von 2h 35min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 10h 39min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURG
|
Transferzeit von 4h 8min
|
Gesamtreisezeit von 3Tage 4h 12min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMEN
|
Transferzeit von 5h 44min
|
Gesamtreisezeit von 2Tage 17h 47min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYA
|
Transferzeit von 3h 37min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 31min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIM
|
Transferzeit von 13h 48min
|
Gesamtreisezeit von 2Tage 12h 51min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSK
|
Transferzeit von 5h 45min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 19h 1min
|Wählen
|
Umladestation
OMSK
|
Transferzeit von 6h 22min
|
Gesamtreisezeit von 2Tage 3h 39min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOЕ
|
Transferzeit von 2h 35min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 22h 9min
|Wählen
|
Umladestation
KARGAT
|
Transferzeit von 1h 32min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 18h
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYA
|
Transferzeit von 10h 15min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 23h 52min
|Wählen
|
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
|
Transferzeit von 2h 30min
|
Gesamtreisezeit von 2Tage 9h 22min
|Wählen
|
Umladestation
YASHKINO
|
Transferzeit von 8h 33min
|
Gesamtreisezeit von 1Tage 5h 1min
|Wählen
|
Umladestation
KALACHINSKAYA
|
Transferzeit von 8h 22min
|
Gesamtreisezeit von 2Tage 5h 22min
|Wählen
|
Umladestation
CHANIE
|
Transferzeit von 2h 1min
|
Gesamtreisezeit von 2Tage 38min
|Wählen
|
Umladestation
ZELENY DOL
|
Transferzeit von 22h 19min
|
Gesamtreisezeit von 4Tage 13h 21min
|Wählen
|
Umladestation
KAZAN
|
Transferzeit von 23h 57min
|
Gesamtreisezeit von 4Tage 11h 43min
|Wählen
|
Umladestation
CANAS
|
Transferzeit von 19h 36min
|
Gesamtreisezeit von 4Tage 16h 4min
|Wählen