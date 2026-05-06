|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
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Transferzeitvon 1h 39min
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Gesamtreisezeitvon 11h 59min
|Wählen
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Umladestation
YURGAWählen
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Transferzeitvon 1h 50min
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Gesamtreisezeitvon 10h 4min
|Wählen
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Umladestation
ALTAYSKAYAWählen
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Transferzeitvon 8h 44min
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Gesamtreisezeitvon 15h 58min
|Wählen
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Umladestation
YASHKINOWählen
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Transferzeitvon 1h 43min
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Gesamtreisezeitvon 10h 11min
|Wählen
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Umladestation
TAYGAWählen
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Transferzeitvon 6h 9min
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Gesamtreisezeitvon 10h 19min
|Wählen
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Umladestation
BARNAULWählen
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Transferzeitvon 10h 18min
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Gesamtreisezeitvon 16h 44min
|Wählen