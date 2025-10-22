|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 4h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 26min
|Wählen
|
Umladestation
KAMENSK-URALSKIYWählen
|
Transferzeitvon 8h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 31min
|Wählen
|
Umladestation
KARTALIEWählen
|
Transferzeitvon 6h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 24min
|Wählen
|
Umladestation
TAMERLANWählen
|
Transferzeitvon 6h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 51min
|Wählen
|
Umladestation
TROITSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 56min
|Wählen
|
Umladestation
MUSLYUMOVOWählen
|
Transferzeitvon 1h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 18min
|Wählen