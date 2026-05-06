|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
EKATERINBURGWählen
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Transferzeitvon 3h 4min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 20min
|Wählen
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Umladestation
TYUMENWählen
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Transferzeitvon 1h 42min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 23h 59min
|Wählen
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Umladestation
TALITSAWählen
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Transferzeitvon 1h 5min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 35min
|Wählen
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Umladestation
UFAWählen
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Transferzeitvon 2h 46min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 8h 29min
|Wählen
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Umladestation
KAMIESHLOVWählen
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Transferzeitvon 6h 55min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 38min
|Wählen
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Umladestation
CHELYABINSKWählen
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Transferzeitvon 7h 25min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 40min
|Wählen
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Umladestation
DEMAWählen
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Transferzeitvon 20h 1min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 14h 4min
|Wählen
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Umladestation
TOBOLSKWählen
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Transferzeitvon 12h 12min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 12h 11min
|Wählen
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Umladestation
DEMYANKAWählen
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Transferzeitvon 5h 26min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 57min
|Wählen
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Umladestation
SURGUTWählen
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Transferzeitvon 16h 26min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 11h 59min
|Wählen
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Umladestation
PYT-YAHWählen
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Transferzeitvon 20h 28min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 7h 57min
|Wählen