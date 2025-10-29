|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 3h 34min
|
Gesamtreisezeitvon 3h 36min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 2h 47min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 9h 2min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 1h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 18min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 1h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 5h 47min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 8h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 47min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 6min
|Wählen
|
Umladestation
CHANIEWählen
|
Transferzeitvon 1h 21min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 4min
|Wählen
|
Umladestation
BOGOTOLWählen
|
Transferzeitvon 3h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 15h 13min
|Wählen
|
Umladestation
ACHINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 22min
|Wählen
|
Umladestation
ANZHERSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 3h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 51min
|Wählen
|
Umladestation
KRASNOYARSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 24min
|Wählen
|
Umladestation
MARIINSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 20min
|Wählen
|
Umladestation
TYAZHINWählen
|
Transferzeitvon 5h 29min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 24min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 7h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 35min
|Wählen