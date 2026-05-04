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Umsteigestationen JEWPATORIA-KURORT - SOCHI

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
ROSTOV
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Transferzeit
von 3h 25min
Gesamtreisezeit
von 20h 12min		 Wählen
Umladestation
LISKI
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Transferzeit
von 1h 24min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 41min		 Wählen
Umladestation
ROSSOSH
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Transferzeit
von 1h 24min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 12min		 Wählen
Umladestation
VORONEZ
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Transferzeit
von 4h 11min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 11min		 Wählen
Umladestation
MICHURINSK
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Transferzeit
von 2h 53min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 49min		 Wählen
Umladestation
GRYAZI
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Transferzeit
von 2h 7min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 43min		 Wählen
Umladestation
KAMENSKAYA
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Transferzeit
von 1h 56min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 25min		 Wählen
Umladestation
MILLEROVO
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Transferzeit
von 2h 40min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 58min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
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Transferzeit
von 1h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 32min		 Wählen
Umladestation
BOGOYAVLENSK
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Transferzeit
von 1h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 54min		 Wählen
Umladestation
LIHAI
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Transferzeit
von 5h 2min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 6min		 Wählen
Umladestation
KUTEYNIKOVO
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Transferzeit
von 1h 47min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 38min		 Wählen
Umladestation
SHAHTNAYA
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Transferzeit
von 2h 6min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 46min		 Wählen
Umladestation
RYAZAN
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Transferzeit
von 2h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 18min		 Wählen
Umladestation
NOVOCHERKASSK
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Transferzeit
von 3h 34min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 12min		 Wählen
Umladestation
SULIN
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Transferzeit
von 1h 2min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 46min		 Wählen
Umladestation
UZUNOVO
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Transferzeit
von 12h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 6min		 Wählen
Umladestation
ST PETERSBURG
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Transferzeit
von 4h 37min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 50min		 Wählen
Umladestation
M VISHERA
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Transferzeit
von 8h 53min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 12min		 Wählen
Umladestation
TVER
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Transferzeit
von 19h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 11min		 Wählen
Umladestation
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
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Transferzeit
von 7h 56min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 7min		 Wählen
Umladestation
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
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Transferzeit
von 15h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 40min		 Wählen
Umladestation
RANENBURG
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Transferzeit
von 18h 41min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 53min		 Wählen
Umladestation
TIMASHEVSKAYA
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Transferzeit
von 18h 45min
Gesamtreisezeit
von 17h 53min		 Wählen
Umladestation
TAMAN
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Transferzeit
von 16h 41min
Gesamtreisezeit
von 17h 21min		 Wählen
Umladestation
KERCH-IUZHNAIA NOVYI P
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Transferzeit
von 16h 29min
Gesamtreisezeit
von 17h 45min		 Wählen
Umladestation
DJANKOI
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Transferzeit
von 16h 2min
Gesamtreisezeit
von 18h 37min		 Wählen
Umladestation
BAGEROVO
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Transferzeit
von 16h 27min
Gesamtreisezeit
von 17h 47min		 Wählen
Umladestation
S KOLODEZ
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Transferzeit
von 16h 42min
Gesamtreisezeit
von 17h 42min		 Wählen
Umladestation
VLADISLAV
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Transferzeit
von 16h 45min
Gesamtreisezeit
von 17h 46min		 Wählen
Umladestation
MIHAYLOV
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Transferzeit
von 14h 53min
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von 2Tage 15h 46min		 Wählen
Umladestation
PAVELETS
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Transferzeit
von 16h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 19min		 Wählen
Umladestation
VYSHNY VOLOCHOK
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Transferzeit
von 16h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 50min		 Wählen
Umladestation
MILOSLAVSKOE
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Transferzeit
von 17h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 5min		 Wählen
Umladestation
TROEKUROVO
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Transferzeit
von 17h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 29min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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