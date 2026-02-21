Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen BALASHOV - ST PETERSBURG

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
LISKI
Wählen
Transferzeit
von 1h 44min
Gesamtreisezeit
von 21h 35min		 Wählen
Umladestation
ROSSOSH
Wählen
Transferzeit
von 2h 31min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 22min		 Wählen
Umladestation
ROSTOV
Wählen
Transferzeit
von 5h 24min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 17h 15min		 Wählen
Umladestation
KAMENSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 13h 26min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 12min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 7h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 25min		 Wählen
Umladestation
MILLEROVO
Wählen
Transferzeit
von 15h 23min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 35min		 Wählen
Umladestation
LIHAI
Wählen
Transferzeit
von 12h 29min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 7min		 Wählen
Umladestation
KUTEYNIKOVO
Wählen
Transferzeit
von 17h 10min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 48min		 Wählen
Umladestation
SAMARA
Wählen
Transferzeit
von 6h 40min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 55min		 Wählen
Umladestation
SARANSK
Wählen
Transferzeit
von 13h 41min
Gesamtreisezeit
von 23h 35min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
Wählen
Transferzeit
von 11h 6min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 52min		 Wählen
Umladestation
KRASNIEY UZEL
Wählen
Transferzeit
von 13h 38min
Gesamtreisezeit
von 23h 43min		 Wählen
Umladestation
ZVEREVO
Wählen
Transferzeit
von 11h 10min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 57min		 Wählen
Umladestation
SHAHTNAYA
Wählen
Transferzeit
von 9h 20min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 47min		 Wählen
Umladestation
NOVOCHERKASSK
Wählen
Transferzeit
von 7h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 51min		 Wählen
Umladestation
PENZA
Wählen
Transferzeit
von 8h 40min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 5h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 10min		 Wählen
Umladestation
ZELENY DOL
Wählen
Transferzeit
von 3h 15min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 30min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
Wählen
Transferzeit
von 1h 16min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 29min		 Wählen
Umladestation
CANAS
Wählen
Transferzeit
von 7h 28min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 17min		 Wählen
Umladestation
KUSHCHEVKA
Wählen
Transferzeit
von 1h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 23min		 Wählen
Umladestation
ADLER
Wählen
Transferzeit
von 11h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 40min		 Wählen
Umladestation
SULIN
Wählen
Transferzeit
von 14h 48min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 55min		 Wählen
Umladestation
ZAYTSEVKA
Wählen
Transferzeit
von 18h 36min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 31min		 Wählen
Umladestation
POVORINO
Wählen
Transferzeit
von 11h 4min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 55min		 Wählen
Umladestation
RTISHCHEVO
Wählen
Transferzeit
von 15h 19min
Gesamtreisezeit
von 22h 47min		 Wählen
Umladestation
KUZNETSK
Wählen
Transferzeit
von 20h 53min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 18min		 Wählen
Umladestation
CHAPAEVSK
Wählen
Transferzeit
von 8h 10min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 42min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Wählen
Transferzeit
von 19h 22min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 28min		 Wählen
Umladestation
HOSTA
Wählen
Transferzeit
von 12h 24min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 13min		 Wählen
Umladestation
LOOE
Wählen
Transferzeit
von 14h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 3min		 Wählen
Umladestation
LAZAREVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 16h 40min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 57min		 Wählen
Umladestation
SOCHI
Wählen
Transferzeit
von 13h 18min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 19min		 Wählen
Umladestation
TUAPSE
Wählen
Transferzeit
von 19h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 17min		 Wählen
Umladestation
KAVKAZSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 56min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 37min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 6min		 Wählen
Umladestation
ARMAVIR
Wählen
Transferzeit
von 22h 37min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 6min		 Wählen
