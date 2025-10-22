Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen BARABINSK - NOYABRSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 1h 7min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 6min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 1h
Gesamtreisezeit
von 1Tage 17h 16min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Wählen
Transferzeit
von 2h 59min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 35min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
Wählen
Transferzeit
von 1h 27min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 1min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Wählen
Transferzeit
von 4h 59min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 35min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 3h 42min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 18min		 Wählen
Umladestation
PERM
Wählen
Transferzeit
von 9h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 45min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
Wählen
Transferzeit
von 6h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 54min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
Wählen
Transferzeit
von 4h 25min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 44min		 Wählen
Umladestation
TOBOLSK
Wählen
Transferzeit
von 6h 48min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 9min		 Wählen
Umladestation
ULT YAGUN
Wählen
Transferzeit
von 6h
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 57min		 Wählen
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 40min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 13min		 Wählen
Umladestation
DEMYANKA
Wählen
Transferzeit
von 6h 54min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 59min		 Wählen
Umladestation
KUT-YAH
Wählen
Transferzeit
von 6h 38min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 11min		 Wählen
Umladestation
SURGUT
Wählen
Transferzeit
von 7h 39min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 18min		 Wählen
Umladestation
SALIEM
Wählen
Transferzeit
von 6h 39min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 12min		 Wählen
Umladestation
PYT-YAH
Wählen
Transferzeit
von 6h 48min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 8min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Wählen
Transferzeit
von 3h 28min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 44min		 Wählen
Umladestation
KUNGUR
Wählen
Transferzeit
von 3h 55min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 21min		 Wählen
Umladestation
UST-YUGAN
Wählen
Transferzeit
von 6h 43min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 14min		 Wählen
Umladestation
UFA
Wählen
Transferzeit
von 7h 9min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 55min		 Wählen
Umladestation
ASHA
Wählen
Transferzeit
von 10h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 42min		 Wählen
Umladestation
REVDA
Wählen
Transferzeit
von 11h 4min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 55min		 Wählen
Umladestation
DRUZHININO
Wählen
Transferzeit
von 9h 39min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 19min		 Wählen
Umladestation
BERDYAUSH
Wählen
Transferzeit
von 17h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 46min		 Wählen
Umladestation
UST-KATAV
Wählen
Transferzeit
von 14h 3min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 2min		 Wählen
Umladestation
MIASS
Wählen
Transferzeit
von 22h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 55min		 Wählen
Umladestation
ZLATOUST
Wählen
Transferzeit
von 19h 33min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 32min		 Wählen
Umladestation
SULEYA
Wählen
Transferzeit
von 16h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 44min		 Wählen
Umladestation
VYAZOVAYA
Wählen
Transferzeit
von 14h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 27min		 Wählen
Umladestation
KROPACHEVO
Wählen
Transferzeit
von 13h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 57min		 Wählen
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
Wählen
Transferzeit
von 12h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 6min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
Wählen
Transferzeit
von 5h 54min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 58min		 Wählen
Umladestation
AGRYZ
Wählen
Transferzeit
von 4h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 52min		 Wählen
Umladestation
YANAUL
Wählen
Transferzeit
von 8h 17min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 51min		 Wählen
Umladestation
SARAPUL
Wählen
Transferzeit
von 6h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 8min		 Wählen
Umladestation
KIROV
Wählen
Transferzeit
von 9h 16min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 36min		 Wählen
Umladestation
KRASNOUFIMSK
Wählen
Transferzeit
von 4h 12min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 13min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
Wählen
Transferzeit
von 7h 41min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 31min		 Wählen
Umladestation
MINYAR
Wählen
Transferzeit
von 11h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 16min		 Wählen
Umladestation
ELANSKIY
Wählen
Transferzeit
von 2h 20min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 5min		 Wählen
Umladestation
CHEBARKUL
Wählen
Transferzeit
von 23h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 27min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Wählen
Transferzeit
von 18h 25min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 18min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
Wählen
Transferzeit
von 12h 8min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 35min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
Wählen
Transferzeit
von 13h 56min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 13h 47min		 Wählen
Umladestation
ZUEVKA
Wählen
Transferzeit
von 1h 40min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 17min		 Wählen
Umladestation
KIZNER
Wählen
Transferzeit
von 13h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 20min		 Wählen
Umladestation
MOZHGA
Wählen
Transferzeit
von 15h 1min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 49min		 Wählen
Umladestation
KUEDA
Wählen
Transferzeit
von 23h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 30min		 Wählen
Umladestation
CHERNUSHKA
Wählen
Transferzeit
von 10h 17min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 51min		 Wählen
Umladestation
CHAD
Wählen
Transferzeit
von 2h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 31min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
hotels-info.com
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru