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Umsteigestationen BARANCHINSKAYA - SEROV

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
NIZHNY TAGIL
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Transferzeit
von 2h 44min
Gesamtreisezeit
von 4h 30min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
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Transferzeit
von 9h 33min
Gesamtreisezeit
von 10h 12min		 Wählen
Umladestation
KOMMUNISTICHESKAYA
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Transferzeit
von 1h 25min
Gesamtreisezeit
von 23h 27min		 Wählen
Umladestation
KONDA
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Transferzeit
von 2h 49min
Gesamtreisezeit
von 22h 3min		 Wählen
Umladestation
VERHNEKONDINSKAYA
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Transferzeit
von 5h 37min
Gesamtreisezeit
von 19h 15min		 Wählen
Umladestation
GEOLOGICHESKAYA
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Transferzeit
von 6h 28min
Gesamtreisezeit
von 18h 24min		 Wählen
Umladestation
ALYABEVO
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Transferzeit
von 7h 42min
Gesamtreisezeit
von 17h 10min		 Wählen
Umladestation
ATIEMYA
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Transferzeit
von 9h 12min
Gesamtreisezeit
von 15h 40min		 Wählen
Umladestation
PELIEM
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Transferzeit
von 9h 55min
Gesamtreisezeit
von 14h 57min		 Wählen
Umladestation
OUS
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Transferzeit
von 11h 8min
Gesamtreisezeit
von 13h 44min		 Wählen
Umladestation
PERSHINO
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Transferzeit
von 13h 17min
Gesamtreisezeit
von 11h 35min		 Wählen
Umladestation
PRIOBE
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Transferzeit
von 2h 15min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 35min		 Wählen
Umladestation
VON'EGAN
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Transferzeit
von 6h 32min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 29min		 Wählen
Umladestation
NYAGAN
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Transferzeit
von 4h 44min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 16min		 Wählen
Umladestation
RAZ'EZD 135 KM
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Transferzeit
von 8h 14min
Gesamtreisezeit
von 16h 38min		 Wählen
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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