|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 55min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 17h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 39min
|Wählen
|
Umladestation
ALTAYSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 7h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 13min
|Wählen
|
Umladestation
YASHKINOWählen
|
Transferzeitvon 17h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 40min
|Wählen
|
Umladestation
BERDSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 7min
|Wählen
|
Umladestation
BIYSKWählen
|
Transferzeitvon 10h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 18h 26min
|Wählen
|
Umladestation
OVCHINNIKOVOWählen
|
Transferzeitvon 15h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 49min
|Wählen
|
Umladestation
GORDEEVOWählen
|
Transferzeitvon 14h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 34min
|Wählen
|
Umladestation
ZAGAYNOVOWählen
|
Transferzeitvon 13h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 16h 8min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 13h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 50min
|Wählen
|
Umladestation
CHEREPANOVOWählen
|
Transferzeitvon 7h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 10h
|Wählen