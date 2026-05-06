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Umsteigestationen BARNAUL - VOLGOGRAD

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
OMSK
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Transferzeit
von 1h 52min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 2min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
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Transferzeit
von 1h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 45min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
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Transferzeit
von 2h 27min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 3min		 Wählen
Umladestation
AGRYZ
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Transferzeit
von 4h 41min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 26min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
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Transferzeit
von 6h 24min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 12min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
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Transferzeit
von 6h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 38min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
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Transferzeit
von 5h 9min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 43min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
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Transferzeit
von 1h 24min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 44min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
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Transferzeit
von 4h 27min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 52min		 Wählen
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
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Transferzeit
von 5h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 46min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
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Transferzeit
von 6h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 39min		 Wählen
Umladestation
HOSTA
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Transferzeit
von 8h 45min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11h 57min		 Wählen
Umladestation
LOOE
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Transferzeit
von 10h 37min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h 51min		 Wählen
Umladestation
LAZAREVSKAYA
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Transferzeit
von 12h 10min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 8h 3min		 Wählen
Umladestation
SOCHI
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Transferzeit
von 9h 40min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 10h 58min		 Wählen
Umladestation
TUAPSE
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Transferzeit
von 14h 2min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 6h 30min		 Wählen
Umladestation
ADLER
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Transferzeit
von 8h 18min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h 24min		 Wählen
Umladestation
KRASNOYARSK
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Transferzeit
von 7h 9min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 16h 25min		 Wählen
Umladestation
KOZULKA
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Transferzeit
von 12h 31min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 23min		 Wählen
Umladestation
POVORINO
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Transferzeit
von 9h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 4min		 Wählen
Umladestation
YURGA
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Transferzeit
von 5h 9min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 25min		 Wählen
Umladestation
REVDA
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Transferzeit
von 5h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 50min		 Wählen
Umladestation
DRUZHININO
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Transferzeit
von 6h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 29min		 Wählen
Umladestation
BOGOTOL
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Transferzeit
von 16h 47min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 57min		 Wählen
Umladestation
ACHINSK
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Transferzeit
von 14h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 11min		 Wählen
Umladestation
UYAR
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Transferzeit
von 8h 1min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 30min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
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Transferzeit
von 1h 26min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 57min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
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Transferzeit
von 1h 17min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h		 Wählen
Umladestation
ZELENY DOL
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Transferzeit
von 6h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 39min		 Wählen
Umladestation
KIZNER
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Transferzeit
von 18h 33min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 35min		 Wählen
Umladestation
YANAUL
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Transferzeit
von 5h 35min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 54min		 Wählen
Umladestation
MOZHGA
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Transferzeit
von 18h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 38min		 Wählen
Umladestation
SARAPUL
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Transferzeit
von 5h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 50min		 Wählen
Umladestation
CHERNUSHKA
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Transferzeit
von 5h 29min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h		 Wählen
Umladestation
KRASNOUFIMSK
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Transferzeit
von 5h 24min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 5min		 Wählen
Umladestation
KAVKAZSKAYA
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Transferzeit
von 2h 45min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 17min		 Wählen
Umladestation
ARMAVIR
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Transferzeit
von 3h 18min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 21h 16min		 Wählen
Umladestation
LIHAI
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Transferzeit
von 1h 19min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 31min		 Wählen
Umladestation
SERDOBSK
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Transferzeit
von 10h 9min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 59min		 Wählen
Umladestation
RTISHCHEVO
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Transferzeit
von 10h 40min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 28min		 Wählen
Umladestation
PENZA
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Transferzeit
von 10h 37min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 31min		 Wählen
Umladestation
SARANSK
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Transferzeit
von 9h 7min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 1min		 Wählen
Umladestation
ANZHERSKAYA
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Transferzeit
von 1h 5min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 29min		 Wählen
Umladestation
TAYGA
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Transferzeit
von 2h 46min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 48min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
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Transferzeit
von 9h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 29min		 Wählen
Umladestation
MARIINSK
Wählen
Transferzeit
von 21h 46min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 48min		 Wählen
Umladestation
TYAZHIN
Wählen
Transferzeit
von 18h 56min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 38min		 Wählen
Umladestation
KARGAT
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Transferzeit
von 11h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 33min		 Wählen
Umladestation
CHANIE
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Transferzeit
von 11h 32min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 1min		 Wählen
Umladestation
CHULIEMSKAYA
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Transferzeit
von 10h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 37min		 Wählen
Umladestation
BOLOTNAYA
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Transferzeit
von 14h 42min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 58min		 Wählen
Umladestation
ZVEZDNAYA
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Transferzeit
von 13h 53min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 47min		 Wählen
Umladestation
NIYA
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Transferzeit
von 12h 33min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 2h 7min		 Wählen
Umladestation
NEBEL
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Transferzeit
von 11h 25min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 3h 15min		 Wählen
Umladestation
KIRENGA
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Transferzeit
von 10h 4min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 4h 36min		 Wählen
Umladestation
ULKAN
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Transferzeit
von 8h 20min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 6h 20min		 Wählen
Umladestation
SEVEROBAYKALSK
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Transferzeit
von 3h 28min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 11h 12min		 Wählen
Umladestation
LENA
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Transferzeit
von 17h 27min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 21h 13min		 Wählen
Umladestation
KORSHUNIKHA-ANGARSK
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Transferzeit
von 23h 46min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 14h 54min		 Wählen
Umladestation
KRASNIEY UZEL
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Transferzeit
von 8h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 30min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
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Transferzeit
von 1h 32min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 20min		 Wählen
Umladestation
AMZYA
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Transferzeit
von 19h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 51min		 Wählen
Umladestation
KUEDA
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Transferzeit
von 19h 42min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 48min		 Wählen
Umladestation
CHAD
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Transferzeit
von 19h 42min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 48min		 Wählen
Umladestation
ROSTOV
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Transferzeit
von 7h 30min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 1min		 Wählen
Umladestation
OTRADO-KUBANSKAYA
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Transferzeit
von 4h 26min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 20h 8min		 Wählen
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ZVEREVO
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Transferzeit
von 13h 23min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 8min		 Wählen
Umladestation
SHAHTNAYA
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Transferzeit
von 11h 19min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 11h 12min		 Wählen
Umladestation
BELORECHENSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 22h 13min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h 37min		 Wählen
Umladestation
HADIEZHENSKAYA
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Transferzeit
von 17h 39min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h 11min		 Wählen
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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