|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
MOSCOW
|
Transferzeitvon 1h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 18h 29min
|
Umladestation
SAMARA
|
Transferzeitvon 2h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 38min
|
Umladestation
ST PETERSBURG
|
Transferzeitvon 8h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 37min
|
Umladestation
PENZA
|
Transferzeitvon 1h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 22h 27min
|
Umladestation
UFA
|
Transferzeitvon 4h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 23h 23min
|
Umladestation
CHAPAEVSK
|
Transferzeitvon 1h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 20min
|
Umladestation
RAEVKA
|
Transferzeitvon 9h 1min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 18h 43min
|
Umladestation
BERDYAUSH
|
Transferzeitvon 5h 37min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 11h 9min
|
Umladestation
MIASS
|
Transferzeitvon 1h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 15h 47min
|
Umladestation
ZLATOUST
|
Transferzeitvon 3h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 13h 14min
|
Umladestation
VYAZOVAYA
|
Transferzeitvon 8h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 31min
|
Umladestation
KUZNETSK
|
Transferzeitvon 5h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 39min
|
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
|
Transferzeitvon 3h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 11min
