|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
KURSKWählen
|
Transferzeitvon 2h
|
Gesamtreisezeitvon 8h 51min
|Wählen
|
Umladestation
RZHAVAWählen
|
Transferzeitvon 4h 54min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 19min
|Wählen
|
Umladestation
STARIEY OSKOLWählen
|
Transferzeitvon 13h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 10min
|Wählen
|
Umladestation
KRIVETSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 12h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 44min
|Wählen
|
Umladestation
GUBKINWählen
|
Transferzeitvon 12h 59min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 41min
|Wählen