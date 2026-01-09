|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 16min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 14min
|Wählen
|
Umladestation
KISELEVSKWählen
|
Transferzeitvon 21h 53min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 39min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 16h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 3min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 7h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 19min
|Wählen
|
Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 9h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 6min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 13h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 22h 5min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 11h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5min
|Wählen
|
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 2h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 19min
|Wählen
|
Umladestation
ARTIESHTAWählen
|
Transferzeitvon 22h 50min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 56min
|Wählen
|
Umladestation
PROKOPEVSKWählen
|
Transferzeitvon 21h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 37min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOKUZNETSKWählen
|
Transferzeitvon 19h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 10min
|Wählen
|
Umladestation
DRUZHININOWählen
|
Transferzeitvon 23h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 13h 30min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 3h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 59min
|Wählen