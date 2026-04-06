|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 18h 36min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 4h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 1h 51min
|
Gesamtreisezeitvon 22h 9min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 4h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 22h 59min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 4h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 44min
|Wählen
|
Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 4h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 38min
|Wählen
|
Umladestation
KISELEVSKWählen
|
Transferzeitvon 15h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 7min
|Wählen
|
Umladestation
PROKOPEVSKWählen
|
Transferzeitvon 14h 44min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 50min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOKUZNETSKWählen
|
Transferzeitvon 13h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 12min
|Wählen
|
Umladestation
CHANIEWählen
|
Transferzeitvon 4h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 49min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 3h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 46min
|Wählen
|
Umladestation
CHELYABINSKWählen
|
Transferzeitvon 3h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 14h 27min
|Wählen