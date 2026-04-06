|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
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Transferzeitvon 8h 32min
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Gesamtreisezeitvon 4h 39min
|Wählen
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Umladestation
BIYSKWählen
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Transferzeitvon 10h 48min
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Gesamtreisezeitvon 23h 30min
|Wählen
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Umladestation
BARNAULWählen
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Transferzeitvon 20h 8min
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Gesamtreisezeitvon 14h 10min
|Wählen
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Umladestation
ALTAYSKAYAWählen
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Transferzeitvon 20h 57min
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Gesamtreisezeitvon 13h 21min
|Wählen
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Umladestation
OVCHINNIKOVOWählen
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Transferzeitvon 15h 25min
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Gesamtreisezeitvon 18h 53min
|Wählen
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Umladestation
GORDEEVOWählen
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Transferzeitvon 14h 40min
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Gesamtreisezeitvon 19h 38min
|Wählen
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Umladestation
ZAGAYNOVOWählen
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Transferzeitvon 13h 6min
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Gesamtreisezeitvon 21h 12min
|Wählen
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Umladestation
UST-TALMENSKAYAWählen
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Transferzeitvon 22h 41min
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Gesamtreisezeitvon 11h 37min
|Wählen
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Umladestation
BOLSHAYA RECHKAWählen
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Transferzeitvon 13h 48min
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Gesamtreisezeitvon 20h 30min
|Wählen