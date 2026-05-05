|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
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Transferzeitvon 18h 33min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 18h 44min
|Wählen
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Umladestation
YURGAWählen
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Transferzeitvon 13h
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Gesamtreisezeitvon 4Tage 3h 19min
|Wählen
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Umladestation
BERDSKWählen
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Transferzeitvon 17h 27min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 19min
|Wählen
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Umladestation
BARNAULWählen
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Transferzeitvon 17h 44min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 2min
|Wählen
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Umladestation
ALTAYSKAYAWählen
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Transferzeitvon 16h 37min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 21h 9min
|Wählen
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Umladestation
CHEREPANOVOWählen
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Transferzeitvon 17h 26min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 20min
|Wählen
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Umladestation
UST-TALMENSKAYAWählen
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Transferzeitvon 16h 46min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 21h
|Wählen
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Umladestation
ISKITIMWählen
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Transferzeitvon 17h 23min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 23min
|Wählen