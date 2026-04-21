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Umsteigestationen EKATERINBURG - ADLER

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
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Transferzeit
von 1h 2min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 13min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
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Transferzeit
von 6h 36min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 59min		 Wählen
Umladestation
YURGA
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Transferzeit
von 4h 56min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h		 Wählen
Umladestation
OMSK
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Transferzeit
von 3h 39min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 13h 58min		 Wählen
Umladestation
AGRYZ
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Transferzeit
von 18h 37min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 28min		 Wählen
Umladestation
ISHIM
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Transferzeit
von 1h 15min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 47min		 Wählen
Umladestation
TOBOLSK
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Transferzeit
von 1h
Gesamtreisezeit
von 3Tage 16h 3min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
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Transferzeit
von 12h 8min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 30min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
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Transferzeit
von 2h 30min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 7h 43min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
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Transferzeit
von 2h 41min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 20h 2min		 Wählen
Umladestation
TAYGA
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Transferzeit
von 2h 28min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 41min		 Wählen
Umladestation
PERM
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Transferzeit
von 14h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 32min		 Wählen
Umladestation
MARIINSK
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Transferzeit
von 3h 17min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 20h 38min		 Wählen
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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