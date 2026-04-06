|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
TYUMENWählen
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Transferzeitvon 2h 14min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h 24min
|Wählen
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Umladestation
PERMWählen
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Transferzeitvon 4h 13min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 9h
|Wählen
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Umladestation
OMSKWählen
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Transferzeitvon 1h 43min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h 38min
|Wählen
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Umladestation
BALEZINOWählen
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Transferzeitvon 1h 12min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 16h 45min
|Wählen
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Umladestation
GLAZOVWählen
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Transferzeitvon 5h 2min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 18h 47min
|Wählen
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Umladestation
KIROVWählen
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Transferzeitvon 1h 24min
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Gesamtreisezeitvon 4Tage 31min
|Wählen
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Umladestation
MOSCOWWählen
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Transferzeitvon 2h 10min
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Gesamtreisezeitvon 5Tage 57min
|Wählen
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Umladestation
TATARSKAYAWählen
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Transferzeitvon 1h 59min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 48min
|Wählen
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Umladestation
KUNGURWählen
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Transferzeitvon 3h 47min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 10h 26min
|Wählen
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Umladestation
KRASNOYARSKWählen
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Transferzeitvon 1h 46min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 39min
|Wählen
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Umladestation
IRKUTSKWählen
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Transferzeitvon 1h 8min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h 26min
|Wählen