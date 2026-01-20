|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 15h 44min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 20h 2min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 1h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 40min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 7h 57min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 15min
|Wählen
|
Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 10min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 2h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 14h 44min
|Wählen
|
Umladestation
CHELYABINSKWählen
|
Transferzeitvon 3h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 47min
|Wählen
|
Umladestation
ANZHERSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 2h 21min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 2min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 2h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 1min
|Wählen
|
Umladestation
SARATOVWählen
|
Transferzeitvon 12h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 17h 40min
|Wählen
|
Umladestation
PETROV VALWählen
|
Transferzeitvon 4h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 9min
|Wählen
|
Umladestation
AKSAKOVOWählen
|
Transferzeitvon 2h
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 18min
|Wählen
|
Umladestation
MARIINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 38min
|Wählen
|
Umladestation
KARGATWählen
|
Transferzeitvon 2h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 6h 4min
|Wählen