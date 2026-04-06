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Umsteigestationen ELANSKIY - ACHINSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
EKATERINBURG
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Transferzeit
von 2h 48min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 41min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
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Transferzeit
von 2h 4min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 37min		 Wählen
Umladestation
OMSK
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Transferzeit
von 3h 15min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 7min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
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Transferzeit
von 2h 50min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 14h 9min		 Wählen
Umladestation
ISHIM
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Transferzeit
von 6h 43min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 50min		 Wählen
Umladestation
PERM
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Transferzeit
von 2h 16min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 30min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
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von 1h 40min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 52min		 Wählen
Umladestation
KIROV
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Transferzeit
von 6h 48min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 40min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
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Transferzeit
von 3h 27min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 51min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
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Transferzeit
von 4h 46min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 24min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
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von 8h 33min
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von 1Tage 5h 31min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
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Transferzeit
von 1h 59min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 37min		 Wählen
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
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Transferzeit
von 7h 1min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 19min		 Wählen
Umladestation
VERESHCHAGINO
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von 5h 36min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 44min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
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von 7h 3min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 37min		 Wählen
Umladestation
MASLYANSKAYA
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Transferzeit
von 6h 48min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 52min		 Wählen
Umladestation
SHARYA
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Transferzeit
von 9h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 4min		 Wählen
Umladestation
MANTUROVO
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Transferzeit
von 7h 17min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 3min		 Wählen
Umladestation
NEYA
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Transferzeit
von 5h 44min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 36min		 Wählen
Umladestation
NOMZHA
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Transferzeit
von 5h 12min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 8min		 Wählen
Umladestation
NIKOLO-POLOMA
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von 4h 46min
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von 3Tage 3h 34min		 Wählen
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ANTROPOVO
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von 3h 57min
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von 3Tage 4h 23min		 Wählen
Umladestation
GALICH
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von 2h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 5h 44min		 Wählen
Umladestation
BRANTOVKA
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Transferzeit
von 6h 32min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 48min		 Wählen
Umladestation
SHABALINO
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Transferzeit
von 1h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 55min		 Wählen
Umladestation
PONAZIEREVO
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Transferzeit
von 10h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 33min		 Wählen
Umladestation
KUNGUR
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von 3h 59min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 57min		 Wählen
Umladestation
YALUTOROVSK
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Transferzeit
von 6h 22min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 27min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
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Transferzeit
von 7h 50min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 43min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
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Transferzeit
von 1h 6min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 10min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
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Transferzeit
von 13h 16min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 55min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
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von 15h 33min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 38min		 Wählen
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
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Transferzeit
von 17h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 56min		 Wählen
Umladestation
KIZNER
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Transferzeit
von 19h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 29min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
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Transferzeit
von 13h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 38min		 Wählen
Umladestation
BUY
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Transferzeit
von 9h 39min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 46min		 Wählen
Umladestation
KEZ
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von 18h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 3min		 Wählen
Umladestation
MENDELEEVO
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Transferzeit
von 22h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 43min		 Wählen
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TALITSA
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Transferzeit
von 23h 52min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 46min		 Wählen
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ZAVODOUKOVSKAYA
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Transferzeit
von 15h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 21min		 Wählen
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GOLIESHMANOVO
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Transferzeit
von 15h 22min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 11min		 Wählen
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CHELYABINSK
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Transferzeit
von 17h 27min
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von 1Tage 17h 18min		 Wählen
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SERGACH
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Transferzeit
von 3h 59min
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von 2Tage 21h 50min		 Wählen
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ZUEVKA
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Transferzeit
von 17h 1min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 14min		 Wählen
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AGRYZ
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Transferzeit
von 22h 40min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 9min		 Wählen
Umladestation
MOZHGA
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Transferzeit
von 20h 31min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 18min		 Wählen
Umladestation
CANAS
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Transferzeit
von 8h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 34min		 Wählen
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+7 (495) 269-83-67
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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