|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
ROSTOV
Transferzeit von 5h 18min
Gesamtreisezeit von 22h 52min

Umladestation
LISKI
Transferzeit von 1h 39min
Gesamtreisezeit von 1Tage 17h 30min

Umladestation
ROSSOSH
Transferzeit von 1h 16min
Gesamtreisezeit von 1Tage 13h 42min

Umladestation
SHAHTNAYA
Transferzeit von 3h 8min
Gesamtreisezeit von 1Tage 5h 45min

Umladestation
TIHORETSKAYA
Transferzeit von 4h 46min
Gesamtreisezeit von 20h 40min

Umladestation
RYAZAN
Transferzeit von 6h 49min
Gesamtreisezeit von 2Tage 8h 4min

Umladestation
VORONEZ
Transferzeit von 6h 6min
Gesamtreisezeit von 1Tage 21h 10min

Umladestation
NOVOCHERKASSK
Transferzeit von 5h 24min
Gesamtreisezeit von 1Tage 3h 33min

Umladestation
ARMAVIR
Transferzeit von 16h 34min
Gesamtreisezeit von 17h 10min

Umladestation
KAMENSKAYA
Transferzeit von 2h 55min
Gesamtreisezeit von 1Tage 9h 43min

Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 4h 40min
Gesamtreisezeit von 2Tage 14h 29min

Umladestation
MICHURINSK
Transferzeit von 4h 23min
Gesamtreisezeit von 2Tage 3h 9min

Umladestation
ZVEREVO
Transferzeit von 1h 20min
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 29min

Umladestation
SULIN
Transferzeit von 2h 5min
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 44min

Umladestation
GRYAZI
Transferzeit von 6h 50min
Gesamtreisezeit von 2Tage 1h 2min

Umladestation
MILLEROVO
Transferzeit von 1h 21min
Gesamtreisezeit von 1Tage 12h 20min

Umladestation
KAVKAZSKAYA
Transferzeit von 14h 2min
Gesamtreisezeit von 19h 24min

Umladestation
ZAYTSEVKA
Transferzeit von 12h 54min
Gesamtreisezeit von 1Tage 16h 27min

Umladestation
USMAN
Transferzeit von 2h 43min
Gesamtreisezeit von 2Tage 7h 22min

Umladestation
MINERALNIYE VODI
Transferzeit von 18h 3min
Gesamtreisezeit von 17h 4min

Umladestation
NEVINNOMYSSK
Transferzeit von 17h 11min
Gesamtreisezeit von 17h 58min

Umladestation
KUSHCHEVKA
Transferzeit von 7h 54min
Gesamtreisezeit von 1Tage 2h 34min

Umladestation
APOLLONSKAYA
Transferzeit von 22h 19min
Gesamtreisezeit von 18h 14min

Umladestation
GEORGIEVSK
Transferzeit von 22h 21min
Gesamtreisezeit von 18h 12min

Umladestation
PROHLADNAYA
Transferzeit von 22h 46min
Gesamtreisezeit von 17h 47min
