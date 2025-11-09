|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 15h 28min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 11h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 22h 37min
|Wählen
|
Umladestation
BARNAULWählen
|
Transferzeitvon 3h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 8min
|Wählen
|
Umladestation
ALTAYSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 17h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 22h 18min
|Wählen
|
Umladestation
YASHKINOWählen
|
Transferzeitvon 10h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2min
|Wählen
|
Umladestation
MOSHKOVOWählen
|
Transferzeitvon 2h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 34min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 16h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 51min
|Wählen