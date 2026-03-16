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Umsteigestationen IZHEVSK - CHELYABINSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
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Transferzeit
von 1h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 48min		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
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Transferzeit
von 4h 31min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 9min		 Wählen
Umladestation
SAREPTA
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Transferzeit
von 17h 52min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 36min		 Wählen
Umladestation
ZHUTOVO
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Transferzeit
von 14h 50min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 46min		 Wählen
Umladestation
KOTELNIKOVO
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Transferzeit
von 13h 6min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 5h 31min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
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Transferzeit
von 1h 50min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 52min		 Wählen
Umladestation
PROLETARSKAYA
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Transferzeit
von 7h 17min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 11h 35min		 Wählen
Umladestation
SALSK
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Transferzeit
von 6h 3min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 43min		 Wählen
Umladestation
REMONTNAYA
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Transferzeit
von 11h 37min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 15min		 Wählen
Umladestation
ZIMOVNIKI
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Transferzeit
von 10h 25min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 32min		 Wählen
Umladestation
SARATOV
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Transferzeit
von 14h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 41min		 Wählen
Umladestation
PETROV VAL
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Transferzeit
von 5h 44min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 44min		 Wählen
Umladestation
SENNAYA
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Transferzeit
von 3h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 17min		 Wählen
Umladestation
HOSTA
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Transferzeit
von 7h 11min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 17h 14min		 Wählen
Umladestation
LOOE
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Transferzeit
von 9h 23min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 2min		 Wählen
Umladestation
LAZAREVSKAYA
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Transferzeit
von 10h 52min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 13h 33min		 Wählen
Umladestation
GORYACHIY KLYUCH
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Transferzeit
von 17h 43min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 6h 42min		 Wählen
Umladestation
SOCHI
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Transferzeit
von 8h 12min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 13min		 Wählen
Umladestation
TUAPSE
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Transferzeit
von 12h 51min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11h 34min		 Wählen
Umladestation
ADLER
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Transferzeit
von 6h 44min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 17h 41min		 Wählen
Umladestation
BELOGLINSKAYA
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Transferzeit
von 2h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 55min		 Wählen
Umladestation
VOZROZHDENIE
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Transferzeit
von 23h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 16min		 Wählen
Umladestation
VERHNYAYA TERRASA
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Transferzeit
von 10h 34min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 39min		 Wählen
Umladestation
DIMITROVGRAD
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Transferzeit
von 13h 35min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 38min		 Wählen
Umladestation
NURLAT
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Transferzeit
von 17h 9min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 4min		 Wählen
Umladestation
BUGULMA
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Transferzeit
von 23h 19min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 54min		 Wählen
Umladestation
ULYANOVSK
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Transferzeit
von 9h 39min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 17h 34min		 Wählen
Umladestation
PERM
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Transferzeit
von 23h 16min
Gesamtreisezeit
von 18h 56min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
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Transferzeit
von 14h 7min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 50min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
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Transferzeit
von 7h 34min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 23min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
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Transferzeit
von 9h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 45min		 Wählen
Umladestation
VYAZNIKI
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Transferzeit
von 10h 33min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 24min		 Wählen
Umladestation
DZERZHINSK
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Transferzeit
von 12h 42min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 17h 15min		 Wählen
Umladestation
UREN
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Transferzeit
von 18h 58min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 59min		 Wählen
Umladestation
SHAHUNYA
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Transferzeit
von 20h 26min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 31min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
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Transferzeit
von 23h 55min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 2min		 Wählen
Umladestation
SEMENOV
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Transferzeit
von 15h 58min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 59min		 Wählen
Umladestation
SUHOBEZVODNOE
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Transferzeit
von 17h
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 57min		 Wählen
Umladestation
PIZHMA
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Transferzeit
von 21h 22min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 35min		 Wählen
Umladestation
BUREPOLOM
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Transferzeit
von 21h 52min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 5min		 Wählen
Umladestation
VETLUZHSKAYA
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Transferzeit
von 17h 39min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 18min		 Wählen
Umladestation
DVOYNAYA
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Transferzeit
von 11h 11min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 17min		 Wählen
Umladestation
DINSKAYA
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Transferzeit
von 22h 15min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 2h 10min		 Wählen
Umladestation
VQSELKI
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Transferzeit
von 1h 9min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 23h 16min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
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Transferzeit
von 3h 30min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 20h 55min		 Wählen
Umladestation
KORENOVSK
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Transferzeit
von 23h 35min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 50min		 Wählen
Umladestation
EYA
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Transferzeit
von 4h 32min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 16h 56min		 Wählen
Umladestation
PESCHANOKOPSKAYA
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Transferzeit
von 6h 4min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 24min		 Wählen
Umladestation
KRASNODAR
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Transferzeit
von 20h 56min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 3h 29min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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