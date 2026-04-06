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Umsteigestationen KAMENSK-URALSKIY - EKATERINBURG

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
TYUMEN
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Transferzeit
von 1h 42min
Gesamtreisezeit
von 9h 12min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
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Transferzeit
von 1h 5min
Gesamtreisezeit
von 5h 51min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
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Transferzeit
von 5h 19min
Gesamtreisezeit
von 3h 54min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
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Transferzeit
von 1h 24min
Gesamtreisezeit
von 6h 51min		 Wählen
Umladestation
TOBOLSK
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Transferzeit
von 2h 27min
Gesamtreisezeit
von 16h 37min		 Wählen
Umladestation
SURGUT
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Transferzeit
von 2h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 23min		 Wählen
Umladestation
PYT-YAH
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Transferzeit
von 1h 7min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 54min		 Wählen
Umladestation
DEMYANKA
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Transferzeit
von 5h 26min
Gesamtreisezeit
von 22h 24min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
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Transferzeit
von 1h 41min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 28min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
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Transferzeit
von 1h 35min
Gesamtreisezeit
von 2h 34min		 Wählen
Umladestation
PERM
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Transferzeit
von 6h 34min
Gesamtreisezeit
von 13h 7min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
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Transferzeit
von 4h 10min
Gesamtreisezeit
von 21h 55min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
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Transferzeit
von 2h 18min
Gesamtreisezeit
von 23h 47min		 Wählen
Umladestation
KIROV
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Transferzeit
von 3h 46min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 11min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
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Transferzeit
von 3h 48min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 13min		 Wählen
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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