|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
UYARWählen
|
Transferzeitvon 1h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 43min
|Wählen
|
Umladestation
ZAOZERNAYAWählen
|
Transferzeitvon 3h 43min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 19min
|Wählen
|
Umladestation
INGASHSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 4h 45min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 21min
|Wählen
|
Umladestation
ILANSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 4h 43min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 19min
|Wählen
|
Umladestation
RESHOTIEWählen
|
Transferzeitvon 5h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 40min
|Wählen
|
Umladestation
KANSK-ENISEYSKIYWählen
|
Transferzeitvon 4h 16min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 46min
|Wählen
|
Umladestation
TINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 4h 58min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 19min
|Wählen