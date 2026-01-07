|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 1h 18min
Gesamtreisezeit von 7h 2min
Umladestation
KAMENSK-URALSKIY
Transferzeit von 4h 35min
Gesamtreisezeit von 3h 50min
Umladestation
KATAYSK
Transferzeit von 6h 17min
Gesamtreisezeit von 2h 7min
Umladestation
DALMATOVO
Transferzeit von 6h 56min
Gesamtreisezeit von 1h 34min
Umladestation
SHARTASH
Transferzeit von 7h 23min
Gesamtreisezeit von 6h 45min
Umladestation
KOLTSOVO
Transferzeit von 8h 1min
Gesamtreisezeit von 6h 7min
Umladestation
ARAMIL
Transferzeit von 8h 23min
Gesamtreisezeit von 5h 45min
Umladestation
KOLCHEDAN
Transferzeit von 11h 5min
Gesamtreisezeit von 3h 3min
Umladestation
PERVOMAYSKAYA
Transferzeit von 7h 15min
Gesamtreisezeit von 6h 53min
Umladestation
VODOLAZOVO
Transferzeit von 11h 24min
Gesamtreisezeit von 2h 44min
Umladestation
KOSOBRODSK
Transferzeit von 8h 4min
Gesamtreisezeit von 1h 44min
Umladestation
KURGAN
Transferzeit von 6h 38min
Gesamtreisezeit von 3h 10min
Umladestation
OST.PUNKT 352 KM
Transferzeit von 7h 4min
Gesamtreisezeit von 2h 44min
Umladestation
AGRYZ
Transferzeit von 18h 46min
Gesamtreisezeit von 1Tage 5h 23min
Umladestation
YANAUL
Transferzeit von 22h 26min
Gesamtreisezeit von 1Tage 1h 43min
Wählen