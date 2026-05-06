|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
SIEZRANWählen
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Transferzeitvon 5h 54min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 13h 29min
|Wählen
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Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
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Transferzeitvon 2h 9min
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Gesamtreisezeitvon 5Tage 8h 8min
|Wählen
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Umladestation
BARABINSKWählen
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Transferzeitvon 10h 59min
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Gesamtreisezeitvon 4Tage 23h 18min
|Wählen
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Umladestation
OMSKWählen
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Transferzeitvon 5h 28min
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Gesamtreisezeitvon 4Tage 12h 34min
|Wählen
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Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
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Transferzeitvon 2h 22min
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Gesamtreisezeitvon 4Tage 16h 3min
|Wählen
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Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
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Transferzeitvon 13h 38min
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Gesamtreisezeitvon 4Tage 20h 39min
|Wählen
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Umladestation
KARGATWählen
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Transferzeitvon 7h 29min
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Gesamtreisezeitvon 5Tage 2h 48min
|Wählen
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Umladestation
CHANIEWählen
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Transferzeitvon 14h 10min
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Gesamtreisezeitvon 4Tage 20h 7min
|Wählen
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Umladestation
CHULIEMSKAYAWählen
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Transferzeitvon 6h 23min
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Gesamtreisezeitvon 5Tage 3h 54min
|Wählen
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Umladestation
UFAWählen
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Transferzeitvon 3h 38min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 15h 45min
|Wählen
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Umladestation
KINELWählen
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Transferzeitvon 20h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 41min
|Wählen
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Umladestation
POHVISTNEVOWählen
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Transferzeitvon 16h 57min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 2h 26min
|Wählen
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Umladestation
NOVOOTRADNAYAWählen
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Transferzeitvon 18h 56min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 27min
|Wählen
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Umladestation
BUGURUSLANWählen
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Transferzeitvon 16h 13min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 3h 10min
|Wählen
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Umladestation
RAEVKAWählen
|
Transferzeitvon 8h 47min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 10h 36min
|Wählen
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Umladestation
ABDULINOWählen
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Transferzeitvon 13h 20min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 3min
|Wählen
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Umladestation
AKSAKOVOWählen
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Transferzeitvon 11h 25min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 58min
|Wählen
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Umladestation
ASHAWählen
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Transferzeitvon 23h
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 23min
|Wählen
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Umladestation
TAYGAWählen
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Transferzeitvon 22h 42min
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Gesamtreisezeitvon 5Tage 20h 41min
|Wählen
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Umladestation
CHELYABINSKWählen
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Transferzeitvon 8h 5min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 11h 18min
|Wählen
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Umladestation
BERDYAUSHWählen
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Transferzeitvon 16h 13min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 3h 10min
|Wählen
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Umladestation
UST-KATAVWählen
|
Transferzeitvon 19h 31min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 23h 52min
|Wählen
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Umladestation
SHCHUCHEWählen
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Transferzeitvon 4h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 15h 5min
|Wählen
|
Umladestation
SHUMIHAWählen
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Transferzeitvon 3h 21min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 16h 2min
|Wählen
|
Umladestation
PETROPAVLOVSKWählen
|
Transferzeitvon 15h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 3h 37min
|Wählen
|
Umladestation
MAKUSHINOWählen
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Transferzeitvon 20h 7min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 23h 16min
|Wählen
|
Umladestation
PETUHOVOWählen
|
Transferzeitvon 18h 54min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 29min
|Wählen
|
Umladestation
MIASSWählen
|
Transferzeitvon 11h 38min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 7h 45min
|Wählen
|
Umladestation
ZLATOUSTWählen
|
Transferzeitvon 14h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 5h 20min
|Wählen
|
Umladestation
SULEYAWählen
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Transferzeitvon 17h 13min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 2h 10min
|Wählen
|
Umladestation
VYAZOVAYAWählen
|
Transferzeitvon 18h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 27min
|Wählen
|
Umladestation
KROPACHEVOWählen
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Transferzeitvon 20h 47min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 36min
|Wählen
|
Umladestation
KURGANWählen
|
Transferzeitvon 23h 55min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 19h 28min
|Wählen
|
Umladestation
MOSKALENKIWählen
|
Transferzeitvon 7h 47min
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Gesamtreisezeitvon 4Tage 11h 36min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 16h 1min
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Gesamtreisezeitvon 4Tage 18h 16min
|Wählen
|
Umladestation
ISILKULWählen
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Transferzeitvon 10h 33min
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Gesamtreisezeitvon 4Tage 8h 50min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 41min
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Gesamtreisezeitvon 5Tage 17h 42min
|Wählen
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Umladestation
ZELENY DOLWählen
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Transferzeitvon 22h 58min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 5h 59min
|Wählen
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Umladestation
VYATSKIYE POLYANAWählen
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Transferzeitvon 15h 13min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 13h 44min
|Wählen
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Umladestation
AGRYZWählen
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Transferzeitvon 10h 35min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 22min
|Wählen
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Umladestation
YANAULWählen
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Transferzeitvon 6h 24min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 33min
|Wählen
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Umladestation
SARAPULWählen
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Transferzeitvon 8h 31min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 26min
|Wählen
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Umladestation
CHERNUSHKAWählen
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Transferzeitvon 4h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 29min
|Wählen
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Umladestation
KAZANWählen
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Transferzeitvon 20h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 1min
|Wählen