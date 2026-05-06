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Umsteigestationen KOLIESHLEY - PYATIGORSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
SIEZRAN
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Transferzeit
von 5h 54min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 29min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
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Transferzeit
von 2h 9min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 8h 8min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
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Transferzeit
von 10h 59min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 23h 18min		 Wählen
Umladestation
OMSK
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Transferzeit
von 5h 28min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h 34min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
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Transferzeit
von 2h 22min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 3min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
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Transferzeit
von 13h 38min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 20h 39min		 Wählen
Umladestation
KARGAT
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Transferzeit
von 7h 29min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 2h 48min		 Wählen
Umladestation
CHANIE
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Transferzeit
von 14h 10min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 20h 7min		 Wählen
Umladestation
CHULIEMSKAYA
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Transferzeit
von 6h 23min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 3h 54min		 Wählen
Umladestation
UFA
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Transferzeit
von 3h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 45min		 Wählen
Umladestation
KINEL
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Transferzeit
von 20h 42min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 41min		 Wählen
Umladestation
POHVISTNEVO
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Transferzeit
von 16h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 26min		 Wählen
Umladestation
NOVOOTRADNAYA
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Transferzeit
von 18h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 27min		 Wählen
Umladestation
BUGURUSLAN
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Transferzeit
von 16h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 10min		 Wählen
Umladestation
RAEVKA
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Transferzeit
von 8h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 36min		 Wählen
Umladestation
ABDULINO
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Transferzeit
von 13h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 3min		 Wählen
Umladestation
AKSAKOVO
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Transferzeit
von 11h 25min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 58min		 Wählen
Umladestation
ASHA
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Transferzeit
von 23h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 23min		 Wählen
Umladestation
TAYGA
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Transferzeit
von 22h 42min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 20h 41min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
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Transferzeit
von 8h 5min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 11h 18min		 Wählen
Umladestation
BERDYAUSH
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Transferzeit
von 16h 13min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 10min		 Wählen
Umladestation
UST-KATAV
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Transferzeit
von 19h 31min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 52min		 Wählen
Umladestation
SHCHUCHE
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Transferzeit
von 4h 18min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 5min		 Wählen
Umladestation
SHUMIHA
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Transferzeit
von 3h 21min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 16h 2min		 Wählen
Umladestation
PETROPAVLOVSK
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Transferzeit
von 15h 46min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 3h 37min		 Wählen
Umladestation
MAKUSHINO
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Transferzeit
von 20h 7min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 23h 16min		 Wählen
Umladestation
PETUHOVO
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Transferzeit
von 18h 54min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 29min		 Wählen
Umladestation
MIASS
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Transferzeit
von 11h 38min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 45min		 Wählen
Umladestation
ZLATOUST
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Transferzeit
von 14h 3min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 5h 20min		 Wählen
Umladestation
SULEYA
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Transferzeit
von 17h 13min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 10min		 Wählen
Umladestation
VYAZOVAYA
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Transferzeit
von 18h 56min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 27min		 Wählen
Umladestation
KROPACHEVO
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Transferzeit
von 20h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 36min		 Wählen
Umladestation
KURGAN
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Transferzeit
von 23h 55min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 19h 28min		 Wählen
Umladestation
MOSKALENKI
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Transferzeit
von 7h 47min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11h 36min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
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Transferzeit
von 16h 1min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 18h 16min		 Wählen
Umladestation
ISILKUL
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Transferzeit
von 10h 33min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 8h 50min		 Wählen
Umladestation
BOLOTNAYA
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Transferzeit
von 1h 41min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 17h 42min		 Wählen
Umladestation
ZELENY DOL
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Transferzeit
von 22h 58min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 59min		 Wählen
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
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Transferzeit
von 15h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 44min		 Wählen
Umladestation
AGRYZ
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Transferzeit
von 10h 35min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 22min		 Wählen
Umladestation
YANAUL
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Transferzeit
von 6h 24min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 33min		 Wählen
Umladestation
SARAPUL
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Transferzeit
von 8h 31min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 26min		 Wählen
Umladestation
CHERNUSHKA
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Transferzeit
von 4h 28min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 29min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
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Transferzeit
von 20h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 1min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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