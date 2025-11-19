|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
KAMENSK-URALSKIYWählen
|
Transferzeitvon 13h 50min
|
Gesamtreisezeitvon 2h 36min
|Wählen
|
Umladestation
SHARTASHWählen
|
Transferzeitvon 10h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 24min
|Wählen
|
Umladestation
ARAMILWählen
|
Transferzeitvon 15h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 46min
|Wählen
|
Umladestation
KOLCHEDANWählen
|
Transferzeitvon 12h 58min
|
Gesamtreisezeitvon 3h 28min
|Wählen
|
Umladestation
PERVOMAYSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 10h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 24min
|Wählen
|
Umladestation
VODOLAZOVOWählen
|
Transferzeitvon 12h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 3h 48min
|Wählen
|
Umladestation
KATAYSKWählen
|
Transferzeitvon 12h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 4h 23min
|Wählen
|
Umladestation
DALMATOVOWählen
|
Transferzeitvon 11h 29min
|
Gesamtreisezeitvon 4h 57min
|Wählen
|
Umladestation
KARGAPOLEWählen
|
Transferzeitvon 9h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 7h 11min
|Wählen
|
Umladestation
KOSOBRODSKWählen
|
Transferzeitvon 8h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 22min
|Wählen
|
Umladestation
KURGANWählen
|
Transferzeitvon 6h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 9h 48min
|Wählen
|
Umladestation
SHADRINSKWählen
|
Transferzeitvon 10h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 5h 56min
|Wählen
|
Umladestation
OST.PUNKT 352 KMWählen
|
Transferzeitvon 7h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 9h 22min
|Wählen