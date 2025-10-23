|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
CHELYABINSKWählen
|
Transferzeitvon 8h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 39min
|Wählen
|
Umladestation
MOSCOWWählen
|
Transferzeitvon 8h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 3h 12min
|Wählen
|
Umladestation
UFAWählen
|
Transferzeitvon 7h
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 34min
|Wählen
|
Umladestation
TOBOLSKWählen
|
Transferzeitvon 3h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 12min
|Wählen
|
Umladestation
PYT-YAHWählen
|
Transferzeitvon 3h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 44min
|Wählen
|
Umladestation
ASHAWählen
|
Transferzeitvon 6h 57min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 57min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 13h 51min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 45min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMENWählen
|
Transferzeitvon 5h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 30min
|Wählen
|
Umladestation
TALITSAWählen
|
Transferzeitvon 4h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 27min
|Wählen
|
Umladestation
DEMYANKAWählen
|
Transferzeitvon 4h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 50min
|Wählen
|
Umladestation
SURGUTWählen
|
Transferzeitvon 3h 47min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 5min
|Wählen
|
Umladestation
BERDYAUSHWählen
|
Transferzeitvon 7h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 29min
|Wählen
|
Umladestation
UST-KATAVWählen
|
Transferzeitvon 7h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 36min
|Wählen
|
Umladestation
MIASSWählen
|
Transferzeitvon 7h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 29min
|Wählen
|
Umladestation
ZLATOUSTWählen
|
Transferzeitvon 7h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 27min
|Wählen
|
Umladestation
VYAZOVAYAWählen
|
Transferzeitvon 7h 19min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 33min
|Wählen
|
Umladestation
KROPACHEVOWählen
|
Transferzeitvon 7h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 24min
|Wählen
|
Umladestation
SULEYAWählen
|
Transferzeitvon 7h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 27min
|Wählen
|
Umladestation
KAMENSK-URALSKIYWählen
|
Transferzeitvon 11h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 5h 26min
|Wählen
|
Umladestation
ULT YAGUNWählen
|
Transferzeitvon 2h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 57min
|Wählen
|
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 3h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 6min
|Wählen
|
Umladestation
KUT-YAHWählen
|
Transferzeitvon 3h 1min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 51min
|Wählen
|
Umladestation
SALIEMWählen
|
Transferzeitvon 3h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 50min
|Wählen
|
Umladestation
CHEBARKULWählen
|
Transferzeitvon 8h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 20min
|Wählen
|
Umladestation
SARAKTASHWählen
|
Transferzeitvon 6h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 15h 24min
|Wählen
|
Umladestation
KUVANDIEKWählen
|
Transferzeitvon 6h 21min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 15h 11min
|Wählen
|
Umladestation
MEDNOGORSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 15h 7min
|Wählen
|
Umladestation
ORSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 7min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 49min
|Wählen
|
Umladestation
KOVROV 1Wählen
|
Transferzeitvon 1h 45min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 42min
|Wählen
|
Umladestation
DZERZHINSKWählen
|
Transferzeitvon 5h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 19h 17min
|Wählen
|
Umladestation
SIMSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 8h 19min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 29min
|Wählen
|
Umladestation
KUNGURWählen
|
Transferzeitvon 7h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 12min
|Wählen
|
Umladestation
KAMIESHLOVWählen
|
Transferzeitvon 19h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 17h 32min
|Wählen
|
Umladestation
PERMWählen
|
Transferzeitvon 4h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 23h 16min
|Wählen
|
Umladestation
ORENBURGWählen
|
Transferzeitvon 6h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 44min
|Wählen
|
Umladestation
KARTALIEWählen
|
Transferzeitvon 10h
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 16h 23min
|Wählen
|
Umladestation
TAMERLANWählen
|
Transferzeitvon 9h 43min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 16h 40min
|Wählen
|
Umladestation
TROITSKWählen
|
Transferzeitvon 9h 57min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 16h 26min
|Wählen
|
Umladestation
NIZHNY NOVGORODWählen
|
Transferzeitvon 17h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h 31min
|Wählen
|
Umladestation
ILINOWählen
|
Transferzeitvon 15h 1min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 16min
|Wählen