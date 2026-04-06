|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
UYARWählen
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Transferzeitvon 7h 28min
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Gesamtreisezeitvon 5h 30min
|Wählen
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Umladestation
TAYSHETWählen
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Transferzeitvon 5h 54min
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Gesamtreisezeitvon 9h 10min
|Wählen
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Umladestation
ACHINSKWählen
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Transferzeitvon 2h 2min
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Gesamtreisezeitvon 12h 45min
|Wählen
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Umladestation
MARIINSKWählen
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Transferzeitvon 2h 2min
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Gesamtreisezeitvon 18h 42min
|Wählen
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Umladestation
TYAZHINWählen
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Transferzeitvon 3h 56min
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Gesamtreisezeitvon 16h 59min
|Wählen
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Umladestation
BOGOTOLWählen
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Transferzeitvon 6h 8min
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Gesamtreisezeitvon 14h 54min
|Wählen
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Umladestation
KOZULKAWählen
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Transferzeitvon 2h 14min
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Gesamtreisezeitvon 11h 11min
|Wählen
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Umladestation
SAYANSKAYAWählen
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Transferzeitvon 8h 20min
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Gesamtreisezeitvon 5h 5min
|Wählen
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Umladestation
AVDAWählen
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Transferzeitvon 7h 41min
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Gesamtreisezeitvon 5h 44min
|Wählen
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Umladestation
SEVEROBAYKALSKWählen
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Transferzeitvon 6h 35min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 4h 33min
|Wählen
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Umladestation
BRATSKWählen
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Transferzeitvon 1h 19min
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Gesamtreisezeitvon 22h 9min
|Wählen
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Umladestation
TAGULWählen
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Transferzeitvon 6h 37min
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Gesamtreisezeitvon 9h 46min
|Wählen
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Umladestation
ZAPANWählen
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Transferzeitvon 7h 19min
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Gesamtreisezeitvon 9h 4min
|Wählen