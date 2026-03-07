Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen KRASNOYARSK - PENZA

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit
von 1h 9min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 59min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeit
von 1h 3min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 17min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
Transferzeit
von 3h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 31min		 Wählen
Umladestation
OMSK
Transferzeit
von 3h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 41min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
Transferzeit
von 3h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 56min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit
von 2h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 4min		 Wählen
Umladestation
SAMARA
Transferzeit
von 3h 48min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 36min		 Wählen
Umladestation
YURGA
Transferzeit
von 12h 43min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 14min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
Transferzeit
von 2h 54min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 11min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
Transferzeit
von 8h 50min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 38min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit
von 13h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 57min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit
von 12h 50min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 35min		 Wählen
Umladestation
CHANIE
Transferzeit
von 12h 18min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 1min		 Wählen
Umladestation
BOLOTNAYA
Transferzeit
von 12h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 47min		 Wählen
Umladestation
KINEL
Transferzeit
von 10h 7min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 21min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
Transferzeit
von 14h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 58min		 Wählen
Umladestation
ISHIM
Transferzeit
von 12h 12min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 13min		 Wählen
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
Transferzeit
von 12h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 2min		 Wählen
Umladestation
UFA
Transferzeit
von 10h 1min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 25min		 Wählen
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Transferzeit
von 9h 54min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 34min		 Wählen
Umladestation
ABDULINO
Transferzeit
von 9h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 29min		 Wählen
Umladestation
AKSAKOVO
Transferzeit
von 9h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 29min		 Wählen
Umladestation
ASHA
Transferzeit
von 9h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 43min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeit
von 10h 29min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 59min		 Wählen
Umladestation
BERDYAUSH
Transferzeit
von 9h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 37min		 Wählen
Umladestation
UST-KATAV
Transferzeit
von 9h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 37min		 Wählen
Umladestation
SHUMIHA
Transferzeit
von 9h 4min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 24min		 Wählen
Umladestation
PETROPAVLOVSK
Transferzeit
von 9h 48min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 40min		 Wählen
Umladestation
MAKUSHINO
Transferzeit
von 9h 14min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 26min		 Wählen
Umladestation
PETUHOVO
Transferzeit
von 9h 27min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 8min		 Wählen
Umladestation
MIASS
Transferzeit
von 9h 42min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 46min		 Wählen
Umladestation
ZLATOUST
Transferzeit
von 9h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 43min		 Wählen
Umladestation
SULEYA
Transferzeit
von 9h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 37min		 Wählen
Umladestation
VYAZOVAYA
Transferzeit
von 9h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 37min		 Wählen
Umladestation
KROPACHEVO
Transferzeit
von 10h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 22min		 Wählen
Umladestation
KURGAN
Transferzeit
von 9h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 34min		 Wählen
Umladestation
KARGAT
Transferzeit
von 3h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 25min		 Wählen
Umladestation
CHULIEMSKAYA
Transferzeit
von 3h 4min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 21min		 Wählen
Umladestation
HOSTA
Transferzeit
von 8h 7min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 12h 51min		 Wählen
Umladestation
LOOE
Transferzeit
von 10h 1min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 11h 2min		 Wählen
Umladestation
LAZAREVSKAYA
Transferzeit
von 11h 58min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 9h 8min		 Wählen
Umladestation
SOCHI
Transferzeit
von 9h
Gesamtreisezeit
von 5Tage 12h		 Wählen
Umladestation
TUAPSE
Transferzeit
von 14h 2min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 7h 11min		 Wählen
Umladestation
ADLER
Transferzeit
von 7h 40min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 13h 18min		 Wählen
Umladestation
POHVISTNEVO
Transferzeit
von 10h 4min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 24min		 Wählen
Umladestation
NOVOOTRADNAYA
Transferzeit
von 10h 12min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 16min		 Wählen
Umladestation
BUGURUSLAN
Transferzeit
von 10h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 22min		 Wählen
Umladestation
PRIYUTOVO
Transferzeit
von 9h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 31min		 Wählen
Umladestation
SHAFRANOVO
Transferzeit
von 9h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 32min		 Wählen
Umladestation
RAEVKA
Transferzeit
von 9h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 31min		 Wählen
Umladestation
REVDA
Transferzeit
von 14h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 50min		 Wählen
Umladestation
DRUZHININO
Transferzeit
von 15h 22min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 21min		 Wählen
Umladestation
SHCHUCHE
Transferzeit
von 9h 5min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 23min		 Wählen
Umladestation
MISHKINO
Transferzeit
von 9h 7min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 21min		 Wählen
Umladestation
YURGAMIESH
Transferzeit
von 9h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 18min		 Wählen
Umladestation
VARGASHI
Transferzeit
von 9h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 8min		 Wählen
Umladestation
LEBYAZHYA-SIBIRSKAYA
Transferzeit
von 9h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 9min		 Wählen
Umladestation
UBINSKAYA
Transferzeit
von 3h 4min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 52min		 Wählen
Umladestation
ISILKUL
Transferzeit
von 10h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 15min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Transferzeit
von 6h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 57min		 Wählen
Umladestation
ZELENY DOL
Transferzeit
von 12h 49min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 54min		 Wählen
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
Transferzeit
von 13h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 37min		 Wählen
Umladestation
AGRYZ
Transferzeit
von 13h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 4min		 Wählen
Umladestation
YANAUL
Transferzeit
von 13h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 47min		 Wählen
Umladestation
SARAPUL
Transferzeit
von 13h 35min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 8min		 Wählen
Umladestation
CHERNUSHKA
Transferzeit
von 14h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 41min		 Wählen
Umladestation
KRASNOUFIMSK
Transferzeit
von 14h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 24min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
Transferzeit
von 13h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 27min		 Wählen
Umladestation
CANAS
Transferzeit
von 13h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 32min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
Transferzeit
von 5h 30min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h 55min		 Wählen
Umladestation
KRASNODAR
Transferzeit
von 18h 38min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 23h 45min		 Wählen
