|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeit von 2h 50min
Gesamtreisezeit von 17h 3min
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit von 3h 1min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 12min
Umladestation
YURGA
Transferzeit von 1h 4min
Gesamtreisezeit von 16h 32min
Umladestation
OMSK
Transferzeit von 1h 56min
Gesamtreisezeit von 1Tage 12h 31min
Umladestation
BARABINSK
Transferzeit von 3h 18min
Gesamtreisezeit von 1Tage 3h 19min
Umladestation
TAYGA
Transferzeit von 5h 34min
Gesamtreisezeit von 16h 42min
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOIE
Transferzeit von 1h
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 27min
Umladestation
BALEZINO
Transferzeit von 1h 32min
Gesamtreisezeit von 3Tage 9h 27min
Umladestation
PERM
Transferzeit von 9h 35min
Gesamtreisezeit von 3Tage 1h 36min
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 5h 13min
Gesamtreisezeit von 4Tage 22h 2min
Umladestation
GLAZOV
Transferzeit von 3h 17min
Gesamtreisezeit von 3Tage 11h 29min
Umladestation
KALACHINSKAYA
Transferzeit von 1h 47min
Gesamtreisezeit von 1Tage 10h 14min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 16h 28min
Gesamtreisezeit von 2Tage 13h 40min
Umladestation
KUNGUR
Transferzeit von 12h 44min
Gesamtreisezeit von 2Tage 22h 53min
Umladestation
ALTAYSKAYA
Transferzeit von 13h 37min
Gesamtreisezeit von 1Tage 25min
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
Transferzeit von 1h 47min
Gesamtreisezeit von 1Tage 20h 44min
Umladestation
KIROV
Transferzeit von 2h 30min
Gesamtreisezeit von 3Tage 17h 13min
Umladestation
YASHKINO
Transferzeit von 7h 15min
Gesamtreisezeit von 17h 23min
Umladestation
VERESHCHAGINO
Transferzeit von 5h 12min
Gesamtreisezeit von 3Tage 6h 49min
Umladestation
OB
Transferzeit von 10h 34min
Gesamtreisezeit von 23h 6min
Umladestation
ISHIM
Transferzeit von 2h 32min
Gesamtreisezeit von 2Tage 6h 52min
Umladestation
BARNAUL
Transferzeit von 15h 14min
Gesamtreisezeit von 1Tage 1h 8min
Umladestation
CHANIE
Transferzeit von 7h 21min
Gesamtreisezeit von 1Tage 11h 6min
Umladestation
CHULIEMSKAYA
Transferzeit von 7h 36min
Gesamtreisezeit von 1Tage 9min
Umladestation
BOLOTNAYA
Transferzeit von 7h 13min
Gesamtreisezeit von 19h 27min
Umladestation
YAROSLAVL
Transferzeit von 19h 55min
Gesamtreisezeit von 5Tage 2h 49min
Umladestation
PERVOURALSK
Transferzeit von 22h 43min
Gesamtreisezeit von 3Tage 11min
