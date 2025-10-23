|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
CHELYABINSKWählen
|
Transferzeitvon 13h 5min
|
Gesamtreisezeitvon 10h
|Wählen
|
Umladestation
KOTELNIKOVOWählen
|
Transferzeitvon 16h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 11h 30min
|Wählen
|
Umladestation
SAMARAWählen
|
Transferzeitvon 13h 52min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 14h 13min
|Wählen
|
Umladestation
POHVISTNEVOWählen
|
Transferzeitvon 18h 34min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 31min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOOTRADNAYAWählen
|
Transferzeitvon 16h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 17min
|Wählen
|
Umladestation
BUGURUSLANWählen
|
Transferzeitvon 19h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 8h 45min
|Wählen
|
Umladestation
ABDULINOWählen
|
Transferzeitvon 22h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 41min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 7h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 16h 48min
|Wählen
|
Umladestation
KAMENSK-URALSKIYWählen
|
Transferzeitvon 10h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 38min
|Wählen
|
Umladestation
PROLETARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 10h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 17h 59min
|Wählen
|
Umladestation
KUBERLEWählen
|
Transferzeitvon 12h 26min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 15h 39min
|Wählen
|
Umladestation
SALSKWählen
|
Transferzeitvon 8h 50min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 19h 15min
|Wählen
|
Umladestation
EYAWählen
|
Transferzeitvon 4h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 23h 19min
|Wählen
|
Umladestation
PESCHANOKOPSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 6h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 21h 47min
|Wählen
|
Umladestation
REMONTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 15h 1min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 13h 4min
|Wählen
|
Umladestation
ZIMOVNIKIWählen
|
Transferzeitvon 13h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 14h 29min
|Wählen