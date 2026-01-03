Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen KURGAN - ST PETERSBURG

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
VORONEZ
Wählen
Transferzeit
von 9h 25min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 37min		 Wählen
Umladestation
SAMARA
Wählen
Transferzeit
von 1h 18min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 10min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
Wählen
Transferzeit
von 3h 27min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 22min		 Wählen
Umladestation
BELGOROD
Wählen
Transferzeit
von 4h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 31min		 Wählen
Umladestation
RZHAVA
Wählen
Transferzeit
von 7h 12min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 3min		 Wählen
Umladestation
GRYAZI
Wählen
Transferzeit
von 1h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 41min		 Wählen
Umladestation
MICHURINSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 24min		 Wählen
Umladestation
PROHOROVKA
Wählen
Transferzeit
von 6h 27min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 48min		 Wählen
Umladestation
USMAN
Wählen
Transferzeit
von 12h 32min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 11h 51min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 17h 22min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Wählen
Transferzeit
von 7h
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 9min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 5min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 18h 12min		 Wählen
Umladestation
KIRSANOV
Wählen
Transferzeit
von 4h 18min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 57min		 Wählen
Umladestation
NIKIFOROVKA
Wählen
Transferzeit
von 4h 5min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 10min		 Wählen
Umladestation
TAMBOV
Wählen
Transferzeit
von 4h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 41min		 Wählen
Umladestation
RTISHCHEVO
Wählen
Transferzeit
von 4h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 28min		 Wählen
Umladestation
UMET
Wählen
Transferzeit
von 4h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 59min		 Wählen
Umladestation
TAMALA
Wählen
Transferzeit
von 4h 14min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 1min		 Wählen
Umladestation
SARATOV
Wählen
Transferzeit
von 10h 48min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 36min		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
Wählen
Transferzeit
von 17h 54min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 39min		 Wählen
Umladestation
PENZA
Wählen
Transferzeit
von 4h 37min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 30min		 Wählen
Umladestation
KUZNETSK
Wählen
Transferzeit
von 4h 7min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h		 Wählen
Umladestation
UFA
Wählen
Transferzeit
von 20h 41min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 7min		 Wählen
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 7h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 37min		 Wählen
Umladestation
KINEL
Wählen
Transferzeit
von 10h 17min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 59min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
Wählen
Transferzeit
von 7h 58min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 58min		 Wählen
Umladestation
OMSK
Wählen
Transferzeit
von 17h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 11min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 14h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 33min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
Wählen
Transferzeit
von 10h 23min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 33min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 12h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 40min		 Wählen
Umladestation
SALSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 55min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 18h 13min		 Wählen
Umladestation
ABINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 22h 41min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 7h 37min		 Wählen
Umladestation
ANAPA
Wählen
Transferzeit
von 16h 40min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 13h 38min		 Wählen
Umladestation
KRIMSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 14h 58min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 7h 10min		 Wählen
Umladestation
KRASNODAR
Wählen
Transferzeit
von 23h 32min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 39min		 Wählen
