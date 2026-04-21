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Umsteigestationen KURGAN - TYUMEN

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
OMSK
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Transferzeit
von 3h 16min
Gesamtreisezeit
von 15h 35min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
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Transferzeit
von 1h 36min
Gesamtreisezeit
von 20h 10min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
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Transferzeit
von 4h 35min
Gesamtreisezeit
von 9h 36min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
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Transferzeit
von 2h 16min
Gesamtreisezeit
von 21h 55min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
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Transferzeit
von 1h 33min
Gesamtreisezeit
von 1Tage		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
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Transferzeit
von 3h 28min
Gesamtreisezeit
von 10h 31min		 Wählen
Umladestation
UST-KATAV
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Transferzeit
von 4h 16min
Gesamtreisezeit
von 22h 56min		 Wählen
Umladestation
VYAZOVAYA
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Transferzeit
von 4h 51min
Gesamtreisezeit
von 22h 22min		 Wählen
Umladestation
KROPACHEVO
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Transferzeit
von 3h 19min
Gesamtreisezeit
von 23h 51min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
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Transferzeit
von 5h 48min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 35min		 Wählen
Umladestation
YURGA
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Transferzeit
von 12h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 47min		 Wählen
Umladestation
MIASS
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Transferzeit
von 5h 21min
Gesamtreisezeit
von 15h 51min		 Wählen
Umladestation
ZLATOUST
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Transferzeit
von 2h 49min
Gesamtreisezeit
von 18h 23min		 Wählen
Umladestation
SULEYA
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Transferzeit
von 1h 21min
Gesamtreisezeit
von 21h 28min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
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Transferzeit
von 2h 36min
Gesamtreisezeit
von 18h 39min		 Wählen
Umladestation
UFA
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Transferzeit
von 7h 9min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 4min		 Wählen
Umladestation
BERDYAUSH
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Transferzeit
von 2h 16min
Gesamtreisezeit
von 20h 47min		 Wählen
Umladestation
CHANIE
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Transferzeit
von 2h 44min
Gesamtreisezeit
von 22h 1min		 Wählen
Umladestation
SARATOV
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Transferzeit
von 5h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 5min		 Wählen
Umladestation
PETROV VAL
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Transferzeit
von 2h 41min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 5h 5min		 Wählen
Umladestation
VOZROZHDENIE
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Transferzeit
von 2h 58min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 19min		 Wählen
Umladestation
SAMARA
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Transferzeit
von 13h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 29min		 Wählen
Umladestation
BUGURUSLAN
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Transferzeit
von 2h 46min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 49min		 Wählen
Umladestation
RAEVKA
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Transferzeit
von 2h 35min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 26min		 Wählen
Umladestation
ABDULINO
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Transferzeit
von 5h 45min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 50min		 Wählen
Umladestation
ASHA
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Transferzeit
von 10h 20min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 43min		 Wählen
Umladestation
SENNAYA
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Transferzeit
von 2h 44min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 18min		 Wählen
Umladestation
POHVISTNEVO
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Transferzeit
von 2h 25min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 40min		 Wählen
Umladestation
NOVOOTRADNAYA
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Transferzeit
von 16h 5min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 30min		 Wählen
Umladestation
AKSAKOVO
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Transferzeit
von 7h 41min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 54min		 Wählen
Umladestation
CHEBARKUL
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Transferzeit
von 7h 47min
Gesamtreisezeit
von 15h 55min		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
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Transferzeit
von 5h 22min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 13min		 Wählen
Umladestation
KULATKA
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Transferzeit
von 2h 8min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 8min		 Wählen
Umladestation
KINEL
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Transferzeit
von 15h 40min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 1min		 Wählen
Umladestation
KAMENSK-URALSKIY
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Transferzeit
von 2h 36min
Gesamtreisezeit
von 7h 40min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
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Transferzeit
von 5h 3min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 10h 41min		 Wählen
Umladestation
SHARTASH
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Transferzeit
von 19h 35min
Gesamtreisezeit
von 9h 26min		 Wählen
Umladestation
PERVOMAYSKAYA
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Transferzeit
von 19h 27min
Gesamtreisezeit
von 9h 34min		 Wählen
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+7 (495) 269-83-67
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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