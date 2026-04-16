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Umsteigestationen KUVANDIEK - ST PETERSBURG

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
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Transferzeit
von 1h 16min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 46min		 Wählen
Umladestation
RYAZAN
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Transferzeit
von 13h 16min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 52min		 Wählen
Umladestation
SAMARA
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Transferzeit
von 5h 46min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 50min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
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Transferzeit
von 4h 58min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 55min		 Wählen
Umladestation
ORENBURG
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Transferzeit
von 6h 46min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 54min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
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Transferzeit
von 2h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 5min		 Wählen
Umladestation
RUZAEVKA
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Transferzeit
von 5h 3min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h		 Wählen
Umladestation
PEREVOLOTSKAYA
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Transferzeit
von 7h 30min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 36min		 Wählen
Umladestation
BUSULUK
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Transferzeit
von 7h 57min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 9min		 Wählen
Umladestation
TOTSKAYA
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Transferzeit
von 7h 40min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 26min		 Wählen
Umladestation
SOROCHINSKAYA
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Transferzeit
von 7h 36min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 30min		 Wählen
Umladestation
NOVOSERGIEVSKAYA
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Transferzeit
von 7h 34min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 32min		 Wählen
Umladestation
LOOE
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Transferzeit
von 1h 46min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 14h 31min		 Wählen
Umladestation
LAZAREVSKAYA
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Transferzeit
von 3h 31min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 43min		 Wählen
Umladestation
GORYACHIY KLYUCH
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Transferzeit
von 11h 4min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 18min		 Wählen
Umladestation
TUAPSE
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Transferzeit
von 5h 58min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 47min		 Wählen
Umladestation
KRASNODAR
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Transferzeit
von 2h 12min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 27min		 Wählen
Umladestation
SARATOV
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Transferzeit
von 11h 51min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 1min		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
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Transferzeit
von 19h 24min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 37min		 Wählen
Umladestation
ZUBOVA POLYANA
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Transferzeit
von 12h 42min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 24min		 Wählen
Umladestation
POT'MA
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Transferzeit
von 12h 40min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 26min		 Wählen
Umladestation
BARIESH
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Transferzeit
von 4h 44min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 3min		 Wählen
Umladestation
TORBEEVO
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Transferzeit
von 12h 38min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 28min		 Wählen
Umladestation
KUZOVATOVO
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Transferzeit
von 4h 49min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 58min		 Wählen
Umladestation
KOVYLKINO
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Transferzeit
von 12h 28min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 38min		 Wählen
Umladestation
INZA
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Transferzeit
von 4h 27min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 20min		 Wählen
Umladestation
BEZENCHUK
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Transferzeit
von 4h 43min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 4min		 Wählen
Umladestation
CHAPAEVSK
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Transferzeit
von 5h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 47min		 Wählen
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
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Transferzeit
von 4h 58min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 49min		 Wählen
Umladestation
NOCHKA
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Transferzeit
von 4h 27min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 20min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
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Transferzeit
von 18h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 48min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
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Transferzeit
von 6h 10min
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von 2Tage 16h 49min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
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von 9h 49min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 10min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
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Transferzeit
von 11h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 6min		 Wählen
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HOSTA
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Transferzeit
von 12h 3min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 16h 36min		 Wählen
Umladestation
SALSK
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Transferzeit
von 4h 31min
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von 3Tage 4h 5min		 Wählen
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SOCHI
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Transferzeit
von 13h 2min
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von 3Tage 15h 37min		 Wählen
Umladestation
ADLER
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Transferzeit
von 11h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 3min		 Wählen
Umladestation
DINSKAYA
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Transferzeit
von 17h 34min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 2min		 Wählen
Umladestation
VQSELKI
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Transferzeit
von 19h 50min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 46min		 Wählen
Umladestation
KORENOVSK
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Transferzeit
von 18h 52min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 13h 44min		 Wählen
Support-Team
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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