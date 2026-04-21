|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
MOSCOWWählen
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Transferzeitvon 1h 12min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 9min
|Wählen
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Umladestation
EKATERINBURGWählen
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Transferzeitvon 3h 39min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 15min
|Wählen
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Umladestation
SAMARAWählen
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Transferzeitvon 1h 2min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 6h 1min
|Wählen
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Umladestation
SIEZRANWählen
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Transferzeitvon 2h 51min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 8h 30min
|Wählen
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Umladestation
TOBOLSKWählen
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Transferzeitvon 1h 22min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 2min
|Wählen
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Umladestation
OMSKWählen
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Transferzeitvon 1h 33min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 5min
|Wählen
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Umladestation
DEMYANKAWählen
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Transferzeitvon 2h 59min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 3h 34min
|Wählen
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Umladestation
PENZAWählen
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Transferzeitvon 2h 21min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 7h 53min
|Wählen
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Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAWählen
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Transferzeitvon 1h 38min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 1h 28min
|Wählen