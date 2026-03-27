|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
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Transferzeitvon 1h 27min
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Gesamtreisezeitvon 13h 12min
|Wählen
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Umladestation
YURGAWählen
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Transferzeitvon 1h 51min
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Gesamtreisezeitvon 13h 46min
|Wählen
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Umladestation
TATARSKAYAWählen
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Transferzeitvon 4h 15min
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Gesamtreisezeitvon 16h 15min
|Wählen
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Umladestation
BARABINSKWählen
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Transferzeitvon 1h 8min
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Gesamtreisezeitvon 14h 55min
|Wählen
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Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
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Transferzeitvon 4h 40min
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Gesamtreisezeitvon 15h 41min
|Wählen
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Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
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Transferzeitvon 4h 8min
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Gesamtreisezeitvon 16h 39min
|Wählen
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Umladestation
BELOVOWählen
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Transferzeitvon 14h 17min
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Gesamtreisezeitvon 14h 34min
|Wählen
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Umladestation
KISELEVSKWählen
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Transferzeitvon 11h 9min
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Gesamtreisezeitvon 17h 42min
|Wählen
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Umladestation
PROKOPEVSKWählen
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Transferzeitvon 10h 21min
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Gesamtreisezeitvon 18h 29min
|Wählen
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Umladestation
NOVOKUZNETSKWählen
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Transferzeitvon 8h 50min
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Gesamtreisezeitvon 20h 2min
|Wählen
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Umladestation
CHANIEWählen
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Transferzeitvon 4h 36min
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Gesamtreisezeitvon 15h 49min
|Wählen
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Umladestation
ARTIESHTAWählen
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Transferzeitvon 12h 2min
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Gesamtreisezeitvon 17h 17min
|Wählen
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Umladestation
TAYGAWählen
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Transferzeitvon 3h 31min
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Gesamtreisezeitvon 17h 12min
|Wählen
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Umladestation
KARGATWählen
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Transferzeitvon 8h 22min
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Gesamtreisezeitvon 15h 17min
|Wählen