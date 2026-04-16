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Umsteigestationen LUCHEGORSK - VLADIVOSTOK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
VYAZEMSKAYA
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Transferzeit
von 1h 33min
Gesamtreisezeit
von 11h 48min		 Wählen
Umladestation
HABAROVSK
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Transferzeit
von 4h 44min
Gesamtreisezeit
von 16h 8min		 Wählen
Umladestation
BIKIN
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Transferzeit
von 3h 13min
Gesamtreisezeit
von 8h 47min		 Wählen
Umladestation
DALNERECHENSK
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Transferzeit
von 1h 58min
Gesamtreisezeit
von 7h 36min		 Wählen
Umladestation
RUZHINO
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Transferzeit
von 2h 4min
Gesamtreisezeit
von 7h 30min		 Wählen
Umladestation
SIBIRTSEVO
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Transferzeit
von 1h 32min
Gesamtreisezeit
von 8h 1min		 Wählen
Umladestation
SPASSK-DALNIY
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Transferzeit
von 1h 43min
Gesamtreisezeit
von 7h 51min		 Wählen
Umladestation
UGOLNAYA
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Transferzeit
von 1h 2min
Gesamtreisezeit
von 8h 17min		 Wählen
Umladestation
USSURIYSK
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Transferzeit
von 1h 29min
Gesamtreisezeit
von 8h		 Wählen
Umladestation
SHMAKOVKA
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Transferzeit
von 2h 37min
Gesamtreisezeit
von 8h 2min		 Wählen
Umladestation
MUCHNAYA
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Transferzeit
von 2h 15min
Gesamtreisezeit
von 8h 1min		 Wählen
Umladestation
OZERNAYA PAD
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Transferzeit
von 2h 14min
Gesamtreisezeit
von 8h 4min		 Wählen
Umladestation
BIROBIDZHAN
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Transferzeit
von 3h 8min
Gesamtreisezeit
von 23h 24min		 Wählen
Umladestation
ARHARA
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Transferzeit
von 3h 16min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 35min		 Wählen
Umladestation
OBLUCHE
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Transferzeit
von 2h 7min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 6min		 Wählen
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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