|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 3h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 20min
|Wählen
|
Umladestation
CHELYABINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 51min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 13h 46min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 35min
|Wählen
|
Umladestation
KAMIESHLOVWählen
|
Transferzeitvon 2h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 9h 54min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 2h 16min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 52min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 36min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 10min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 6h
|Wählen
|
Umladestation
TALITSAWählen
|
Transferzeitvon 2h 19min
|
Gesamtreisezeitvon 9h 58min
|Wählen
|
Umladestation
BERDYAUSHWählen
|
Transferzeitvon 2h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 14h
|Wählen
|
Umladestation
ZLATOUSTWählen
|
Transferzeitvon 4h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 58min
|Wählen
|
Umladestation
UFAWählen
|
Transferzeitvon 1h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 56min
|Wählen
|
Umladestation
UST-KATAVWählen
|
Transferzeitvon 1h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 14min
|Wählen
|
Umladestation
SULEYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 21min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 56min
|Wählen