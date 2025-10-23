|Umladestation
Transferzeit
Gesamtreisezeit
Umladestation
LISKI
Transferzeit von 1h 13min
Gesamtreisezeit von 13h 6min
Umladestation
ROSSOSH
Transferzeit von 1h 10min
Gesamtreisezeit von 16h 34min
Umladestation
ROSTOV
Transferzeit von 1h 31min
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 19min
Umladestation
KAMENSKAYA
Transferzeit von 1h
Gesamtreisezeit von 23h 27min
Umladestation
MILLEROVO
Transferzeit von 2h 43min
Gesamtreisezeit von 21h 40min
Umladestation
RTISHCHEVO
Transferzeit von 1h 10min
Gesamtreisezeit von 12h 28min
Umladestation
SHAHTNAYA
Transferzeit von 2h 7min
Gesamtreisezeit von 1Tage 3h 30min
Umladestation
KUTEYNIKOVO
Transferzeit von 1h 24min
Gesamtreisezeit von 20h 1min
Umladestation
MICHURINSK
Transferzeit von 1h 1min
Gesamtreisezeit von 10h 42min
Umladestation
LIHAI
Transferzeit von 1h 45min
Gesamtreisezeit von 1Tage 3h 49min
Umladestation
CANAS
Transferzeit von 2h 38min
Gesamtreisezeit von 23h 9min
Umladestation
NOVOCHERKASSK
Transferzeit von 2h 36min
Gesamtreisezeit von 1Tage 4h 48min
Umladestation
BOGOYAVLENSK
Transferzeit von 1h 48min
Gesamtreisezeit von 11h 14min
Umladestation
ZVEREVO
Transferzeit von 2h 24min
Gesamtreisezeit von 1Tage 1h 21min
