|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
KAZAN
|
Transferzeitvon 1h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 51min
|
|
Umladestation
EKATERINBURG
|
Transferzeitvon 1h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 10h 20min
|
|
Umladestation
MOORE
|
Transferzeitvon 4h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 5min
|
|
Umladestation
CANAS
|
Transferzeitvon 1h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 48min
|
|
Umladestation
TYUMEN
|
Transferzeitvon 3h 54min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 23h 42min
|
|
Umladestation
AGRYZ
|
Transferzeitvon 1h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 1min
|
|
Umladestation
SERGACH
|
Transferzeitvon 4h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 56min
|
|
Umladestation
ARZAMAS GOROD
|
Transferzeitvon 4h 19min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 9min
|
|
Umladestation
MOZHGA
|
Transferzeitvon 3h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 16h 4min
|
|
Umladestation
LISKI
|
Transferzeitvon 1h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 12h 17min
|
|
Umladestation
NAVASHINO
|
Transferzeitvon 18h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 9min
|
|
Umladestation
ZELENY DOL
|
Transferzeitvon 1h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 12min
|
|
Umladestation
ROSSOSH
|
Transferzeitvon 5h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 55min
|
|
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
|
Transferzeitvon 9h
|
Gesamtreisezeitvon 14h 27min
|