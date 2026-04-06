|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
UFAWählen
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Transferzeitvon 6h 29min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 18h 8min
|Wählen
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Umladestation
SIMSKAYAWählen
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Transferzeitvon 9h 49min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 1min
|Wählen
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Umladestation
ASHAWählen
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Transferzeitvon 10h 1min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 49min
|Wählen
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Umladestation
ULYANOVSKWählen
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Transferzeitvon 11h 31min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 7min
|Wählen
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Umladestation
CHELYABINSKWählen
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Transferzeitvon 9h 16min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 34min
|Wählen
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Umladestation
CHEBARKULWählen
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Transferzeitvon 8h 24min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 26min
|Wählen
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Umladestation
BERDYAUSHWählen
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Transferzeitvon 9h 8min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 42min
|Wählen
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Umladestation
UST-KATAVWählen
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Transferzeitvon 9h 37min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 13min
|Wählen
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Umladestation
MIASSWählen
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Transferzeitvon 8h 34min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 16min
|Wählen
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Umladestation
ZLATOUSTWählen
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Transferzeitvon 9h 7min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 43min
|Wählen
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Umladestation
SULEYAWählen
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Transferzeitvon 9h 9min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 41min
|Wählen
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Umladestation
VYAZOVAYAWählen
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Transferzeitvon 9h 37min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 13min
|Wählen
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Umladestation
KROPACHEVOWählen
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Transferzeitvon 10h
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 50min
|Wählen
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Umladestation
MINYARWählen
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Transferzeitvon 21h 29min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 46min
|Wählen