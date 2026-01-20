Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen NIZHNY NOVGOROD - KADOSHKINO

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 1h 1min
Gesamtreisezeit
von 11h 14min		 Wählen
Umladestation
SARANSK
Wählen
Transferzeit
von 6h 22min
Gesamtreisezeit
von 7h 33min		 Wählen
Umladestation
RYAZAN
Wählen
Transferzeit
von 12h 1min
Gesamtreisezeit
von 13h 25min		 Wählen
Umladestation
RUZAEVKA
Wählen
Transferzeit
von 1h 53min
Gesamtreisezeit
von 7h 29min		 Wählen
Umladestation
INZA
Wählen
Transferzeit
von 14h 33min
Gesamtreisezeit
von 11h 30min		 Wählen
Umladestation
UFA
Wählen
Transferzeit
von 4h 47min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 36min		 Wählen
Umladestation
DEMA
Wählen
Transferzeit
von 5h 24min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h		 Wählen
Umladestation
CHISHMIE
Wählen
Transferzeit
von 7h 32min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 34min		 Wählen
Umladestation
KANDRIE
Wählen
Transferzeit
von 11h 56min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 19min		 Wählen
Umladestation
BUZDYAK
Wählen
Transferzeit
von 9h 56min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 17min		 Wählen
Umladestation
BUGULMA
Wählen
Transferzeit
von 16h 57min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 33min		 Wählen
Umladestation
TUYMAZIE
Wählen
Transferzeit
von 13h 34min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 48min		 Wählen
Umladestation
VESHKAYMA
Wählen
Transferzeit
von 11h 21min
Gesamtreisezeit
von 15h 14min		 Wählen
Umladestation
VERHNYAYA TERRASA
Wählen
Transferzeit
von 5h 14min
Gesamtreisezeit
von 21h 21min		 Wählen
Umladestation
DIMITROVGRAD
Wählen
Transferzeit
von 2h 28min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7min		 Wählen
Umladestation
CHELNA
Wählen
Transferzeit
von 21h 50min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 45min		 Wählen
Umladestation
KLYAVLINO
Wählen
Transferzeit
von 19h 16min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 19min		 Wählen
Umladestation
NURLAT
Wählen
Transferzeit
von 22h 46min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 49min		 Wählen
Umladestation
URUSSU
Wählen
Transferzeit
von 14h 29min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 6min		 Wählen
Umladestation
SHENTALA
Wählen
Transferzeit
von 20h 56min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 39min		 Wählen
Umladestation
NOCHKA
Wählen
Transferzeit
von 15h 13min
Gesamtreisezeit
von 11h 22min		 Wählen
Umladestation
ULYANOVSK
Wählen
Transferzeit
von 7h 39min
Gesamtreisezeit
von 18h 56min		 Wählen
