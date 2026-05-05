|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
EKATERINBURGWählen
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Transferzeitvon 1h 30min
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Gesamtreisezeitvon 6h 43min
|Wählen
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Umladestation
MOSCOWWählen
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Transferzeitvon 2h 50min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 12h 30min
|Wählen
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Umladestation
PERMWählen
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Transferzeitvon 2h 15min
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Gesamtreisezeitvon 17h 46min
|Wählen
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Umladestation
KAMIESHLOVWählen
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Transferzeitvon 2h 13min
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Gesamtreisezeitvon 7h 45min
|Wählen
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Umladestation
BOGDANOVICHWählen
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Transferzeitvon 5h 50min
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Gesamtreisezeitvon 7h 30min
|Wählen
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Umladestation
TALITSAWählen
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Transferzeitvon 2h 9min
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Gesamtreisezeitvon 7h 52min
|Wählen
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Umladestation
TOBOLSKWählen
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Transferzeitvon 1h 22min
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Gesamtreisezeitvon 15h 57min
|Wählen
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Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAWählen
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Transferzeitvon 1h 37min
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Gesamtreisezeitvon 19h 23min
|Wählen
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Umladestation
DEMYANKAWählen
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Transferzeitvon 6h 41min
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Gesamtreisezeitvon 21h 29min
|Wählen