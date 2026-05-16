Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen NOVOBLAGOVESHCHENKA - NOVOSIBIRSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
OMSK
Wählen
Transferzeit
von 1h 50min
Gesamtreisezeit
von 20h 26min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 3h 27min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 26min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 20min
Gesamtreisezeit
von 15h 42min		 Wählen
Umladestation
ISHIM
Wählen
Transferzeit
von 5h 3min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 1min		 Wählen
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 26min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 12min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 5h 59min
Gesamtreisezeit
von 18h 54min		 Wählen
Umladestation
MASLYANSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 33min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 40min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 8h 10min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 5h 9min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 3h 13min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 49min		 Wählen
Umladestation
YALUTOROVSK
Wählen
Transferzeit
von 5h 30min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 17min		 Wählen
Umladestation
LYUBINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 17h 47min
Gesamtreisezeit
von 23h 1min		 Wählen
Umladestation
BARNAUL
Wählen
Transferzeit
von 18h 38min
Gesamtreisezeit
von 9h 25min		 Wählen
Umladestation
ZAVODOUKOVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 22min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 43min		 Wählen
Umladestation
GOLIESHMANOVO
Wählen
Transferzeit
von 9h 30min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 51min		 Wählen
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
Wählen
Transferzeit
von 3h 26min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 51min		 Wählen
Umladestation
AGRYZ
Wählen
Transferzeit
von 8h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 50min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
Wählen
Transferzeit
von 13h 1min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 17min		 Wählen
Umladestation
CANAS
Wählen
Transferzeit
von 8h 2min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 11h 16min		 Wählen
Umladestation
DRUZHININO
Wählen
Transferzeit
von 13h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 38min		 Wählen
Umladestation
OSOLODINO
Wählen
Transferzeit
von 8h 12min
Gesamtreisezeit
von 19h 44min		 Wählen
Umladestation
TABULGA
Wählen
Transferzeit
von 9h 4min
Gesamtreisezeit
von 18h 52min		 Wählen
Umladestation
SHIPITSIENO
Wählen
Transferzeit
von 8h 20min
Gesamtreisezeit
von 19h 36min		 Wählen
Umladestation
BAGAN
Wählen
Transferzeit
von 8h 8min
Gesamtreisezeit
von 19h 48min		 Wählen
Umladestation
SAVKINO
Wählen
Transferzeit
von 8h 4min
Gesamtreisezeit
von 19h 52min		 Wählen
Umladestation
BURLA
Wählen
Transferzeit
von 8h 2min
Gesamtreisezeit
von 19h 54min		 Wählen
Umladestation
KRASNIEY DOL
Wählen
Transferzeit
von 8h 2min
Gesamtreisezeit
von 19h 54min		 Wählen
Umladestation
SLAVGOROD
Wählen
Transferzeit
von 8h 20min
Gesamtreisezeit
von 19h 36min		 Wählen
Umladestation
TABUNIE
Wählen
Transferzeit
von 8h 17min
Gesamtreisezeit
von 19h 39min		 Wählen
Umladestation
KARASUK
Wählen
Transferzeit
von 8h 40min
Gesamtreisezeit
von 19h 16min		 Wählen
Umladestation
KUPINO
Wählen
Transferzeit
von 8h 21min
Gesamtreisezeit
von 19h 35min		 Wählen
Umladestation
KULUNDA
Wählen
Transferzeit
von 9h 33min
Gesamtreisezeit
von 18h 23min		 Wählen
Umladestation
CHISTOOZERNAYA
Wählen
Transferzeit
von 8h 36min
Gesamtreisezeit
von 19h 20min		 Wählen
Umladestation
OST.PUNKT 56 KM
Wählen
Transferzeit
von 8h 33min
Gesamtreisezeit
von 19h 23min		 Wählen
Umladestation
OST.PUNKT 22 KM
Wählen
Transferzeit
von 9h 10min
Gesamtreisezeit
von 18h 46min		 Wählen
Umladestation
SERGACH
Wählen
Transferzeit
von 3h 44min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 34min		 Wählen
Umladestation
PEREVOZSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 57min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 21min		 Wählen
Umladestation
VURNARIE
Wählen
Transferzeit
von 6h 28min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 50min		 Wählen
Umladestation
KIZNER
Wählen
Transferzeit
von 18h 51min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 27min		 Wählen
Umladestation
YANAUL
Wählen
Transferzeit
von 2h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 19min		 Wählen
Umladestation
MOZHGA
Wählen
Transferzeit
von 20h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 59min		 Wählen
Umladestation
CHERNUSHKA
Wählen
Transferzeit
von 5h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 10min		 Wählen
Umladestation
KRASNOUFIMSK
Wählen
Transferzeit
von 8h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 25min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
Wählen
Transferzeit
von 7h 27min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 21min		 Wählen
Umladestation
MOORE
Wählen
Transferzeit
von 21h 15min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 20h 1min		 Wählen
Umladestation
NAVASHINO
Wählen
Transferzeit
von 21h 53min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 19h 23min		 Wählen
Umladestation
SARAPUL
Wählen
Transferzeit
von 10h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 37min		 Wählen
Umladestation
BISERTSKIY ZAVOD
Wählen
Transferzeit
von 20h 52min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 56min		 Wählen
Umladestation
KUEDA
Wählen
Transferzeit
von 4h 8min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 8min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
hotels-info.com
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru